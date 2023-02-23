Gözler o tarihte! İşte EYT'de son durum
Yaşanan deprem felaketi sonucu Meclis'e gelmesi beklenen EYT yasası, Meclis çalışmalarına ara verildiği için netlik kazanamadı. 28 Şubat günü açılacak olan Meclis'te iki konu gündemde olacak. EYT'li olmayı bekleyen vatandaşlar, "EYT son durum nedir?" şeklinde araştırmalara koyuldu.
21 Şubat günü toplanması beklenen TBMM Genel Kurulu milletvekillerinin deprem bölgesinde olması sebebiyle tüm partilerin ortak kararı ile 28 Şubat tarihine ertelenmişti.
Bu Salı toplanacak olan TBMM Genel Kurulu öncelikli olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini görüşecek.
KİMLER EYT'Lİ OLACAK?
Komisyondan geçen düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacaklar. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemeden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor.
DEĞİŞİKLİK OLUR MU?
Yürürlülük maddeleriyle 4 maddeden oluşan EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti. Genel Kurul'da bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentiler de bulunuyor. Bunların başında da SSK'lılar için kademeli prim şartının 5 bin güne indirilmesi geliyor. Yine kısmi emeklilik için de yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50 erkeklerde 55 olması isteniyor.
İLK EMEKLİLİK MAAŞI NE ZAMAN?
Yasalarımız emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.
Ancak deprem dolayısıyla yasanın geç çıkmasıyla kaybolan hak geri verilebilir. Bu durumda maaşların yine daha önce açıklandığı gibi 1 Mart'tan itibaren başlaması da sağlanabilir.