Green Card sonuçları sorgulama ekranı: Green Card sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak? Nasıl öğrenilir?
Green Card sonuçları başvuranlar tarafından bekleniyor. ABD'de yaşama ve çalışma imkanı sağlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuran kişiler '2023 Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı, nasıl öğrenilir' araştırması yapıyor. İşte Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı
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Green Card başvuru sonuçları 2023 sorgulama ekranı başvuranlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından belirlenen çekiliş tarihi geldi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma imkanı elde etmek isteyenler 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında Green Card (DV 2024) başvurularını gerçekleştirmişti.
GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir? Green Card sonuçları sorgulama ekranı başvuru gerçekleştiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 Cumartesi saat 19:00'da açıklanacak.