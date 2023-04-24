Gün içinde yanlış yapılan 9 alışkanlık

PİRİNÇ

Pirinç genellikle toprakta bulunur ve Bacillus cereus gibi tehlikeli bir bakteri içerebilir. Ancak bu bakteri sıcak ortamda üreyemez, bu nedenle taze pişmiş pilav sorun çıkarmaz. Yine de pilavı tüketirken bayatlamamasına dikkat edin.