Gün içinde yanlış yapılan 9 alışkanlık
Günlük hayatta yapılan ve doğru sanılan aktiviteler, dolaylı yoldan sağlığa zarar verebilir. En basit örnek ile ellerimizi yıkarken veya dişimizi fırçalarken yapılan hatalar sonucunda istenmeyen sağlık sorunları ile karşılaşabiliriz. İşte günlük hayatta yanlış yapılan 9 alışkanlık...
SÜREKLİ AYNI SABUN KABINI KULLANMAK
Sabun birçok şeyi temizler, ancak sabun kabınızı uzun süre değiştirmemek veya yere düştüyse yıkamadan kullanmak sabununuzu virüs ve bakterilere maruz bırakabilir. Sabun kabını sık sık durulmayı unutmayın.
YEMEKTEN HEMEN SONRA DİŞ FIRÇALAMAK
Diş hekimlerine göre yemekten hemen sonra dişleri fırçalamak diş minelerine zarar verebilir. Yemek yedikten sonra en az 30 dakika beklenmeli ve bir bardak su içmek diş sağlığına daha yararlı. Ancak aksini savunan görüşler de var.
PİRİNÇ
Pirinç genellikle toprakta bulunur ve Bacillus cereus gibi tehlikeli bir bakteri içerebilir. Ancak bu bakteri sıcak ortamda üreyemez, bu nedenle taze pişmiş pilav sorun çıkarmaz. Yine de pilavı tüketirken bayatlamamasına dikkat edin.
SAKLAMA KAPLARI
Saklama kaplarına konulan yiyecekler unutulduğu için küflenebilir. Küfleri uzun süre solursanız vücudunuza zarar verebilir. Bazıları alerjik reaksiyona ve solunum problerine neden olabilir hatta zehirlenmelere kadar yol açar. Eğer saklama kabına koyduğunuz bir yemek küflendiyse, solumamak için maske takın ve iyice kabı dezenfekte edin.