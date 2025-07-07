Güneş kremine alternatif arayanlar dikkat! Bronzlaşmanın doğal yolu ortaya çıktı

Bunlar tamamen bitkisel yağlardır. Vatandaşlar, alacakları ürünlerin doğal ve bitkisel olmasına dikkat ederlerse daha iyi olur. Bu yağları aşırıya kaçmamak kaydıyla vücutlarına sürerek, güneş koruyucu ya da bronzlaştırıcı olarak kullanabilirler” dedi.