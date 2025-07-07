Güneş kremine alternatif arayanlar dikkat! Bronzlaşmanın doğal yolu ortaya çıktı
Eskişehirli aktar Metin Ağılönü, yaz aylarında güneş kremi kullanmak istemeyenler için bitkisel yağ önerisinde bulundu. Bronzlaştırıcı etkisiyle öne çıkan bu yağların cildi güneşten koruduğu da iddia ediliyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, ciltlerini güneşin zararlı etkilerinden korumak için farklı yöntemlere başvuruyor.
Güneş kremlerinin kimyasal içeriğinden tedirgin olan birçok kişi, alternatif yollar aramaya başladı. Bu noktada bitkisel yağlar ön plana çıkıyor.
“HEM KORUYOR HEM BRONZLAŞTIRIYOR”
NTV'ye göre, Eskişehir'de uzun yıllardır aktarcılık yapan Metin Ağılönü, güneş kremlerine doğal bir alternatif arayanlara seslendi. Ağılönü, “Güneşlenecek ya da denize girecek kişilere tavsiyemiz havuç yağı, badem yağı, kakao yağı, Hindistan cevizi yağı veya susam yağı olabilir.
Bunlar tamamen bitkisel yağlardır. Vatandaşlar, alacakları ürünlerin doğal ve bitkisel olmasına dikkat ederlerse daha iyi olur. Bu yağları aşırıya kaçmamak kaydıyla vücutlarına sürerek, güneş koruyucu ya da bronzlaştırıcı olarak kullanabilirler” dedi.
Ağılönü, bu yağların sadece güneşten korumakla kalmadığını, aynı zamanda sağlıklı bir bronzluk sağladığını da belirtti.
Bitkisel yağların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Ağılönü, kimyasal içeriklerden kaçınmanın cilt sağlığı açısından daha faydalı olabileceğini vurguladı.