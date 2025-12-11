Hac ek kayıt süresi açıldı: Başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac sezonuna ilişkin kesin kayıt döneminin ardından boşta kalan kontenjanlar için ek müracaat sürecinin başlatıldığını bildirdi. Noter huzurunda yapılan kura sonucunda kayıt hakkı kazanan ancak işlemlerini süresi içinde tamamlamayan adaylardan kalan kontenjanlar yeniden başvuruya açıldı.

Başkanlığın Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilendirmeye göre, ek kayıt dönemi 11–18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte kayıt hakkı elde eden adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.

Kesin kayıt işlemlerine dair ayrıntılı bilgilere il ve ilçe müftülüklerinden ulaşılabilirken, adaylar ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezi üzerinden de süreç hakkında destek alabilecek.