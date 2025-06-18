Halıdaki inatçı lekeler tarihe karışıyor: Doğal yöntem devrimi başlıyor!

LEKE DÜŞMANI MÜKEMMEL İKİLİ

Sirkenin asidik yapısı ile karbonatın doğal temizleyici özelliği birleştiğinde halıdaki en zorlu lekeler bile pes ediyor. Bu yöntemi uygulamak için önce lekeli bölgeye karbonat serpilip ardından sprey şişesiyle beyaz sirke püskürtülüyor. 5 ila 10 dakika bekledikten sonra nemli bir bezle silinen bölge, adeta yeni gibi bir görüntüye kavuşuyor.