Halkbank 700 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS şartı var mı, son başvuru tarihi ne zaman?

Halkbank, 2026 yılı kapsamında toplam 700 personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı aranmayan alım sürecinde başvurular 24 Mart itibarıyla başladı ve 12 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Alımlar; 45 Müfettiş Yardımcısı, 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 250 Uzman Yardımcısı ve 380 Servis Görevlisi kadroları için gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yapılacak alımda adaylar, başvurdukları pozisyona göre ayrı değerlendirme süreçlerinden geçecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Servis görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, belirli suçlardan mahkûmiyetinin bulunmaması ve bankacılık yapmasına engel bir durumunun olmaması gerekiyor. Ayrıca adayların 1996 ve sonrasında doğmuş olması, ilgili lisans programlarından mezun ya da mezuniyet aşamasında bulunması şartı aranıyor. Başvuru yapılacak ilde ikamet etme koşulu da bulunuyor.

Müfettiş, iç kontrolör ve uzman yardımcılığı kadrolarında ise yaş kriteri değişiklik gösteriyor. Lisans mezunları için genel olarak 1998 ve sonrası doğum şartı aranırken, yüksek lisans veya doktora mezunlarında bu sınır 1996’ya kadar uzatılıyor. Adayların ilgili bölümlerden mezun olması ve mesleki yeterliliğe sahip olması gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular yalnızca Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adayların başvuru formunu eksiksiz doldurması ve güncel fotoğraf yüklemesi zorunlu olacak.

Başvuru sürecinde 500 TL sınav ücreti alınacak ve ücret iadesi yapılmayacak. Yazılı sınav 26 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Sınav İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 11 ilde yapılacak. Adaylar sınav giriş belgelerine 20 Nisan’dan itibaren erişebilecek.