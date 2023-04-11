Hamsi, Türk somonunun yemi oldu

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunda sona yaklaşılıyor. Karadeniz'de palamut bereketiyle sezonu açan balıkçılar, hamside umduğunu bulamadı. Karadeniz'de avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kalan hamsinin popülasyonu olumsuz etkilendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nden derlenen verilere göre, hamsi avcılığındaki düşüş bu yılın rakamlarına da yansıdı. Kentte 2021 yılında 1 milyon kiloya yakın hamsi avcılığı yapılırken, bu rakam 2022'de 716 bin 640 kilograma düştü.

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, şubatta Marmara Bölgesi'nde uygulanan hamsi av yasağının, Karadeniz Bölgesi'nde de uygulanması gerektiğini söyledi. Yasağın her 2 bölge için uygulanmasının doğru karar olacağını belirten Prof. Dr. Aydın, bu yıl küçük boyutta yakalanan hamsilerin balık unu ve yağı fabrikalarında işlenmek için gönderildiğini, bu durumun da hamsi stoklarında çöküşe neden olduğunu ifade etti.