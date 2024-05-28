Havalar ısınıyor, onlar ortaya çıkıyor! Evinizdeki böceklerden kolayca kurtulmanın yolları

Fırın, mikrodalga ve buzdolabı gibi eşyaların ortama yaydığı sıcaklık hamam böceklerinin bu alanlara yerleşmesine neden olabilir.

Hamam böcekleri kağıt yığını ve karton kutuları severler. Bu bölgelerde yuvalarının olması yüksek ihtimallidir.