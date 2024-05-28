Havalar ısınıyor, onlar ortaya çıkıyor! Evinizdeki böceklerden kolayca kurtulmanın yolları
Her sene havaların değişmeye başlamasıyla evlerdeki böcekler ortaya çıkar. İşte böceklerden kolayca kurtulmanın yolları...
Mevsim değişimlerinde kolay kolay yok olmayan ve hızlıca çoğalan hamam böcekleri evinizi kısa sürede sarabilir ve yaşamınızı zorlaştırabilir.
BÖCEKLERİN YUVASI NASIL BULUNUR?
Hamam böceklerinin en sevdiği alanlar ahşap mobilyalardır.
Su boruları, banyo ve mutfak boruları, bulaşık ve çamaşır makinesi giderindeki çatlaklar, havalandırma girişleri ve ısıtıcılar hamam böceklerinin eve girdiği alanlardır.
Fırın, mikrodalga ve buzdolabı gibi eşyaların ortama yaydığı sıcaklık hamam böceklerinin bu alanlara yerleşmesine neden olabilir.
Hamam böcekleri kağıt yığını ve karton kutuları severler. Bu bölgelerde yuvalarının olması yüksek ihtimallidir.
BÖCEKLER NASIL YOK EDİLİR?
Suya bağımlılar: Hamam böcekleri suya bağımlıdır. Bu böcekler yaklaşık 1 ay besinsiz bir şekilde yaşayabilir. Ancak susuz kaldıklarında 1 hafta içerisinde ölür. Bu yüzden evinizde bulunan tüm su sızıntılarını en kısa sürede tamir edin. Özellikle tatile giderken su vanalarını kapatmayı ihmal etmeyin.
Temizlik önemlidir: Özellikle mutfak sürekli temiz tutulmalı, bulaşıklar kısa sürede yıkanmalı, yemek artıkları buzdolabına kaldırılmalıdır. Ocakta biriken yağlar da, hamam böceklerinin çoğalmasına yol açabilir.
Hamam böceklerinden kurtulmak için, evin zeminini sürekli temiz tutmaya özen gösterin. Ancak zemini temizlerken duvarı ıslatmamaya dikkat edin.