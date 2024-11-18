Havuçta tespit edildi! Market raflarından toplatılıyor

ABD'de E. coli bakterisi bulaşmış havuçların tüketimi sonrası düzinelerce kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Havuçlar marketlerden toplatılırken satın alanlara da atmaları için uyarı yapıldı.

E. coli bakterisi küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ciddi ve bazen ölümcül enfeksiyonlara neden olabilmektedir.

39 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Federal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Pazar günü yaptığı açıklamada, Grimmway Farms tarafından satılan organik bütün ve bebek havuçları yedikten sonra 18 eyalette toplam 39 kişinin enfekte olduğunu ve 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bakersfiled, California merkezli Grimmway Farms, 365, Cal-Organic, Nature's Promise, O-Organics, Trader Joe's ve Wegmans gibi birçok marka adı altında torbalarda satılan bütün ve bebek organik havuçları içeren havuçları geri çağırdı.

Havuçlar artık satışta değil ancak CDC tüketicileri geri çağrılan poşet havuçları yememeleri ve buzdolaplarını ya da dondurucularını kontrol ederek bu tanıma uyan havuçları atmaları konusunda uyarıyor.