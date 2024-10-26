Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? TÜİK açıkladı

Eğer herkes kendi şehrinde yaşasaydı bugün şehirlerimizin nüfusu çok daha farklı olacaktı. İç göç dolayısıyla oluşan yer değişikliklerinin sebep olduğu bu durum ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıkardı. Peki herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu? Şehirlerin nüfusu ne kadar olurdu?

HERKES MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI

10. Hatay

1 milyon 844 bin kişi

9. Erzurum

1 milyon 930 bin kişi

8. İzmir

1 milyon 970 bin kişi

7. Sivas

1 milyon 969 bin kişi

6. Samsun

1 milyon 998 bin kişi

5. Ankara

2 milyon 43 bin kişi

4. Diyarbakır

2 milyon 336 bin kişi

3. İstanbul

2 milyon 596 bin kişi

2. Konya

2 milyon 644 bin kişi

1. Şanlıurfa

2 milyon 972 bin kişi

Kaynak: TÜİK, haritaveistatistik