Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? TÜİK açıkladı

TÜİK'in 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre yapılan listede şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Herkesin kendi memleketinde kalması sonucunda nüfus yoğunlukları oldukça değişkenlik gösteriyor. Peki hangi ilin ne kadar nüfusu olurdu? İşte yanıtı...

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? TÜİK açıkladı
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Eğer herkes kendi şehrinde yaşasaydı bugün şehirlerimizin nüfusu çok daha farklı olacaktı. İç göç dolayısıyla oluşan yer değişikliklerinin sebep olduğu bu durum ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıkardı. Peki herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu? Şehirlerin nüfusu ne kadar olurdu?

HERKES MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? TÜİK açıkladı - Resim : 1

10. Hatay

1 milyon 844 bin kişi

9. Erzurum

1 milyon 930 bin kişi

8. İzmir

1 milyon 970 bin kişi

7. Sivas

1 milyon 969 bin kişi

6. Samsun

1 milyon 998 bin kişi

5. Ankara

2 milyon 43 bin kişi

4. Diyarbakır

2 milyon 336 bin kişi

3. İstanbul

2 milyon 596 bin kişi

2. Konya

2 milyon 644 bin kişi

1. Şanlıurfa

2 milyon 972 bin kişi

Kaynak: TÜİK, haritaveistatistik

tüik verileri
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