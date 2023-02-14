Hüseyin Canan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı kim?

Yargıtay üyesi Hüseyin Canan, gerçekleştirilen seçimin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi. Peki Hüseyin Canan kimdir? Hüseyin Canan kaç yaşında ve nereli? Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı kim? İşte detaylar...

Hüseyin Canan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı kim?
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi başkanlığı için seçim gerçekleştirildi. Seçimin ardından Yargıtay üyesi Hüseyin Canan, dairenin yeni başkanı oldu. Hüseyin Canan, seçimlerin 25'inci turunda 193 oy alarak Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğunu sağladı.

Hüseyin Canan, görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay'ın yerini aldı.

HÜSEYİN CANAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hüseyin Canan, 1962'de Yozgat'da doğdu. 61 yaşındaki Hüseyin Canan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1983'te mezun oldu ve Çorum hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Suruç, Aybastı, Ilgaz, Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı, Çarşamba, Diyarbakır, Kocaeli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Canan, 2013'te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

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