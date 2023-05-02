İki resim arasındaki 5 farkı bulun! 9 saniyede bulanlar üst düzey zekaya sahip çıkıyor...
İki köpek resmi arasında tam 5 fark var! Peki siz bu farkları kaç saniye içerisinde bulabilirsiniz? Yalnızca üst düzey zekaya sahip olanlar iki resim arasındaki farkları 9 saniye içerisinde bulabiliyor! İşte gözlem becerilerinizi test edebilmeniz için fırsat...
İki resim arasındaki farkı bulma etkinlikleri boş zamanlarda yapılan en popüler aktivitelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Söz konusu etkinlikler bilişsel yetenekleri geliştirdiği gibi eğlenceli anlar geçirmenize de sebep oluyor.
İki resim ilk bakışta birbirinin aynısı gibi görünse de aralarında belirli bir süre sınırı içinde bulmanız gereken bazı farklılılar söz konusu. İki resim arasındaki farkları bulma gibi etkinlikleri düzenli olarak yapmak, ilerleyen yaştaki bireylerde bilişsel gerilemeyi de önlüyor.
İKİ RESİM ARASINDAKİ GİZLİ FARKLARI BULUN!
Ne kadar dikkatli olduğunuzu test etmek ister misiniz? Şimdi başlayalım!
Bu görselde bahçede bir kemikle oturan iki köpek görülüyor. İki görsel arasında 5 fark var ve bu farkları bulmak için 9 saniye süreniz var. Yalnızca çok dikkatli ve üst düzey zekaya sahip insanlar 9 saniye içerisinde iki görüntü arasındaki farkları tespit edebilecektir. Farkları bulmanın yolu ise görselleri dikkatli bir şekilde incelemek!
GİZLİ FARKLARI BULDUN MU?
Bazı farklılıklar kolayca fark edilirken bazılarının fark edilmesi zor olabilir. Zor farkları bulabilmek için görüntüyü dikkatle gözlemlemeniz gerekiyor. Bu aktivite, beyin için mükemmel bir egzersiz görevi görüyor. Peki resimdeki gizli farkları bulabildiniz mi? İki resim arasındaki 5 farkın ne olduğu merak ediyor musunuz?
ZEKA BULMACASI CEVABI
İşte zeka bulmacasının cevabı! İki resim arasındaki farklar kırmızı daire içine alınarak gösterildi. Peki siz 9 saniyelik süre sınırı içerisinde tüm farklılıkları tespit edebildiniz mi?