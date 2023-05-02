İki resim arasındaki 5 farkı bulun! 9 saniyede bulanlar üst düzey zekaya sahip çıkıyor...

İki resim arasındaki farkı bulma etkinlikleri boş zamanlarda yapılan en popüler aktivitelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Söz konusu etkinlikler bilişsel yetenekleri geliştirdiği gibi eğlenceli anlar geçirmenize de sebep oluyor.

İki resim ilk bakışta birbirinin aynısı gibi görünse de aralarında belirli bir süre sınırı içinde bulmanız gereken bazı farklılılar söz konusu. İki resim arasındaki farkları bulma gibi etkinlikleri düzenli olarak yapmak, ilerleyen yaştaki bireylerde bilişsel gerilemeyi de önlüyor.