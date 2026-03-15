İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri
Arkasında efsanevi kitaplar, binlerce öğrenci ve "cahilliğe" karşı örülmüş koca bir set bırakan İlber Hoca, vatan sevgisini tarih bilinciyle harmanlayan eşsiz bir ekoldü. İşte dev çınarın ardından kalanlar ve tüm Türkiye’nin hafızasına kazınan o unutulmaz miras...
Sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda bir toplum önderi ve kültür elçisi olan Ortaylı’nın vefatı, bilim ve sanat dünyasında derin bir boşluk yarattı. Onun keskin zekası, hafızası ve tavizsiz duruşu, Türkiye’nin son elli yılına damga vuran en önemli entelektüel figürlerden biri olmasını sağladı.
BAŞARILI BİR HAYAT İÇİN İLBER ORTAYLI'NIN GENÇLERE TAVSİYELERİ
"İyi bir yaşam için sigara içiyorsanız bırakın, içki içiyorsanız azaltın. Yağlı yemeklerden tümden vazgeçin. Bir de muhakkak okuyun, hikaye ve romanın dinlendiren ve hafızayı açan gücünü ihmal etmeyin. En önemli şey hafızadır."
"Yeni ve farklı ilişkiler kurmaya çalışın. Özellikle okulun dışında, emek isteyen, girişkenlik gerektiren ilişkiler kurduğunuzda, ummadığınız farklı dünyalara girersiniz. Görgünüz artar, bilginiz genişler, bakışınız derinleşir."
"Kendinizi geliştirmek, yetiştirmek istiyorsanız, işinizle gücünüzle ilgili olmayan konularla da ilgileneceksiniz. Mühendis de olsanız örneğin, coğrafyayla tarihle uğraşacaksınız, müzikten anlayacaksınız, dans edeceksiniz. Milletin halini dert edeceksiniz."
"İşinizi doğru seçin. Daha en başından aşık olduğunuz bir işi yapmaya gayret edin. Bu yapmazsanız, ne kadar çalışkan olsanız da hayattaki gayenizi kaybedersiniz, zihniniz uyuşur."
"Semerkand'ı, Floransa'yı, Buhara'yı, Roma'yı ve Kudüs'ü görmeden ölmeyin."
"Bir şehri gezmek emek ister. Okuyacaksınız, harita bakacaksınız, notlar alacaksınız, fotoğraf çekeceksiniz ve defter tutacaksınız."
"İyi şehir; iyi bir kütüphanede çalıştıktan sonra, iyi bir salonda, iyi bir tiyatro oyunu seyredebildiğin ve temsilin ardından güzel bir kafeye gidip sohbet edebildiğin bir şehirdir."
İlber Hoca'nın ardında bıraktığı ve toplumsal belleğimize kazınan bazı önemli sözleri...
"Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir, hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir."
"Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır, insanın yüzü bir kitap gibi okunabilir, ifadeniz bomboşsa da hiçbir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kaçının, monotonluktan uzaklaşın."
“Her nefis ölümü tadacaktır, ayetini bankalara ve makam koltuklarına yazmalı. Tabutlara, mezarlıklara değil.”
“Bilincimizdeki ilerleme, bilgimizdeki ilerlemeyle değişir.”
İLBER HOCA'NIN TAVSİYE ETTİĞİ KİTAPLAR
Nutuk (Mustafa Kemal Atatürk)
Osmanlı İmparatorluğu II (Halil İnalcık)
Suyu Arayan Adam (Şevket Süreyya Aydemir): Bir Osmanlı aydınının Cumhuriyet’e uzanan içsel ve toplumsal dönüşümünü anlatan kült bir otobiyografi.
Atatürk (Andrew Mango): Bir yabancı kalemden çıkmış, Mustafa Kemal’in hayatını en objektif ve kapsamlı ele alan biyografilerden biri.
Milli Mücadele Başlarken (M. Tayyib Gökbilgin): Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık aşamasını ve o dönemin siyasi atmosferini belgelerle açıklayan titiz bir çalışma.
Tarih Notları (Bernard Lewis): Ortadoğu tarihçiliğinin dev ismi Lewis’in, tarih metodolojisi ve gözlemlerini aktardığı ufuk açıcı notları.
İslam Uygarlıkları Tarihi (Corci Zeydan): İslam dünyasının sadece dini değil, kültürel ve sanatsal mirasını da ele alan geniş bir perspektif.
Yavuz Sultan Selim (Feridun M. Emecen): Osmanlı'nın en kudretli padişahlarından birini, efsanelerden arındırıp tarihi gerçeklerle ortaya koyan bir inceleme.
Sultan Alp Arslan (Cihan Piyadeoğlu): Selçuklu tarihinin dönüm noktası olan Malazgirt’in kahramanını ve o dönemin stratejik yapısını anlatan eser.
Timurlenk (Beatrice Forbes Manz): Bozkırın son göçebe fatihi Timur’un askeri dehasını ve kurduğu imparatorluğun yapısını analiz eder.
Yeniçeriler (Reşad Ekrem Koçu): Osmanlı askeri teşkilatının ve günlük yaşamının en renkli sayfalarını Koçu'nun eşsiz anlatımıyla sunan bir klasik.
Savaş Günlükleri 1939-1943 (Kont Galeazzo Ciano): İkinci Dünya Savaşı’nın perde arkasını, Mussolini’nin dışişleri bakanının notlarından okuyacağınız çarpıcı bir günlük.
Dünya Edebiyatı ve Rus Klasikleri
Savaş ve Barış (Lev Tolstoy): Ortaylı’nın 'dünyanın en büyük romanı' dediği, Napolyon savaşları fonunda insan ruhunu ve tarihi işleyen başyapıt.
Karamazov Kardeşler (F. Dostoyevski): İnsan psikolojisinin en karanlık ve en aydınlık yönlerini felsefi bir derinlikle sorgulayan dev eser.
Yüzbaşının Kızı (Aleksandr Puşkin): Rus edebiyatının temeli sayılan, sade ama tarihsel derinliği olan etkileyici bir anlatı.
Vanya Dayı (Anton Çehov): Boşa geçen hayatların, hayal kırıklıklarının ve taşra yaşamının melankolisini ustalıkla işleyen bir tiyatro klasiği.
Kral Lear (William Shakespeare): İktidar hırsı, ihanet ve aile trajedisini evrensel bir dille anlatan tiyatro tarihinin zirve noktası.
Doğu Klasikleri ve Şiir
Divan (Fuzuli): Türkçenin ve klasik Türk edebiyatının estetik zirvesi; aşkın ve ıstırabın şiirleşmiş hali.
Hafız Divanı (Hafız-ı Şirazi): Fars edebiyatının en büyük şairi Hafız'ın, dünya edebiyatını etkileyen derinlikli gazelleri.
Bostan (Sadi-i Şirazi): Ahlak, adalet ve yaşam bilgeliği üzerine yazılmış, yüzyıllardır yol gösteren bir doğu klasiği.
Batı-Doğu Divanı (Goethe): Batılı bir devin, Doğu’nun hikmetine duyduğu hayranlığın ve iki kültür arasındaki köprünün şiirsel dışavurumu.
Çağdaş Edebiyat ve Roman
İnce Memed (Yaşar Kemal): Anadolu’nun epik dili; düzene başkaldıran bir eşkıyanın üzerinden insan onurunun savunulması.
Puslu Kıtalar Atlası (İhsan Oktay Anar): Tarih, felsefe ve masalsı bir anlatımın iç içe geçtiği, Türk edebiyatının en özgün eserlerinden biri.
Semerkant (Amin Maalouf): Ömer Hayyam’ın rubaileri etrafında şekillenen, Doğu’nun gizemli tarihine yapılan büyüleyici bir yolculuk.
Kambur (Şule Gürbüz): Dilin sınırlarını zorlayan, varoluşsal sancıları ve insan ruhunun kuytu köşelerini anlatan sıra dışı bir modern eser.