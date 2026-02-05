İnci Taneleri 46 bölüm tek parca full Kanal D canlı izle

İnci Taneleri, yeni bölümüyle 5 Şubat Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak edilirken, yayın saatine doğru canlı izleme detayları da araştırılmaya başladı.

İnci Taneleri 46. bölüm izle

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

Son bölümde neler oldu?

Cihan, Ferda’ya donör olduktan sonra onun tedavi sürecine girmesini sağladı. Bir yandan da hastanede Nehir’in tedavisi sürmektedir. Cihan her geçen gün istemese de suç dünyasının içine daha da çekiliyordur. Arama çalışmaları sürerken Azem’in yokluğu Dilber’i perişan etmiştir.

Bu sırada Azem ise Piraye’nin yanındadır. İzzet umudunu kaybetmeden hocasını beklemek için elinden geleni yapsa da durum Dilber için çok daha karanlıktır. Azem içine düştüğü karmaşık durumun çözüm yollarını ararken, Dilber ve Cihan’ın da başı derde girmek üzeredir.

İnci Taneleri 46. Bölüm konusu

