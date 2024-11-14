Instagram'dan yenilik! Merakla bekleniyordu

Instagram, profil fotoğraflarına yapay zeka ile sanatsal dokunuşlar eklemeyi sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Bu yenilikle kullanıcılar, doğrudan profil düzenleme ekranından AI destekli fotoğraflar oluşturabilecekler.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Instagram'dan yenilik! Merakla bekleniyordu
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Instagram, profil fotoğraflarına yapay zeka ile sanatsal dokunuşlar eklemeyi sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Bu yenilikle kullanıcılar, doğrudan profil düzenleme ekranından AI destekli fotoğraflar oluşturabilecekler. Mark Zuckerberg’in açıkladığı bu özellik, profil fotoğraflarında kişisel yaratıcılığı ön plana çıkarırken, kullanıcıların fotoğraflarına iki farklı görsel seçeneği eklemelerine olanak tanıyacak.

SANATSAL PROFİL FOTOĞRAFLARI

Instagram, profil fotoğrafları için kullanıcıların Meta’nın yapay zeka araçlarını kullanarak sanatsal ve stilize fotoğraflar oluşturabilmesine olanak tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu güncelleme, profil düzenleme ekranında AI destekli fotoğraf yaratma seçeneği sunarak kullanıcılara hızlı ve kolay bir şekilde özgün profil fotoğrafları oluşturma imkânı tanıyacak.

INSTAGRAM'DA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Bu adım, sosyal medya platformlarının AI destekli profil oluşturma trendine ayak uydurduğunu gösteriyor. Örneğin, TikTok’un “Dreams” ve Snapchat’in AI avatarları gibi özellikleri, kullanıcılara sanatsal ifadeler yaratma olanağı sağlıyor. 

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