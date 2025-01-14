İnternet fenomeni Danla Bilic'ten estetik uyarısı

Dolgunun vücudunda enfeksiyona yol açtığını ve birden fazla ameliyat geçirmek zorunda kaldığını belirten Bilic, "Dolgu kaburgama kadar yayıldı, çok kötü bir şeydi. Şu an popomda hiçbir şey yok çünkü dolgu kayıp gitmiş" şeklinde konuştu. Hayranlarına, bu tür operasyonlardan kaçınmaları için çağrıda bulunan Bilic, "Ben estetikle ilgili çok şey yaptırmış biri olarak ‘hayır’ diyorum" ifadelerini kullandı.

Danla Bilic, bir programa katıldığında estetikle ilgili pişmanlıklarını paylaştı. Mide ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulup zayıflayan ünlü fenomen, vücudunu şekillendirmek amacıyla bazı operasyonlar geçirdi. Ancak son olarak yaptırdığı 'popo büyütme' işlemi, ona birçok sağlık sorunu getirdi. Bilic, bu operasyonu yapma kararını zayıfladıktan sonra aldığını belirterek, "Bir sabah uyanıp 'popomu yaptıracağım' dedim" diye konuştu ve ekledi:

- Aquafilling diye bir uygulama bu. Vücuda sıkılan dolgu. Dudağına yaptırıyorsun ya, onun vücuda yapılan hali. Çok kötü. Çok kilo verdim ben bir ara. Benim popom çok güzeldi. Kilo verdikten sonra her şeyimle birlikte o da gitti. Nasıl göz altım çöktüyse, o da gitti ve ben bir sabah uyanıp ‘Popomu yaptıracağım’ dedim. Sonrasında birinci ve ikinci ameliyatı oldum, çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve aslında vücuda asla ve asla enjekte edilmemesi gereken çok zararlı bir maddeymiş. Benim vücudum enfekte oldu. Beni hastaneye yatırdılar. Vücutta o dolgular toplandı. Ben temizleme ameliyatları oldum. Hâlâ bitmiş bir süreç değil. Muhtemelen bir kez daha ameliyat olacağım.

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