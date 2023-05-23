"5 Yıl sonra kendini nerede görüyorsun" sorusuna ne cevap verilmeli?

"5 Yıl sonra kendini nerede görüyorsun?" sorusuna yanıt vermeden önce sorunun kimden geldiğine dikkat etmek gerekiyor. Bu klasik soruyu yanıtlamadan önce, sorunun kim tarafından sorulduğuna dikkat etmeniz gerekiyor.

Çünkü soruyu soran farklı kişiler, tam olarak aynı soruyu sorudukları halde sizden farklı yanıtlar almayı umuyor, size dair farklı konularda bilgi sahibi olmaya çalışıyor.