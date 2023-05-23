"5 Yıl sonra kendini nerede görüyorsun" sorusuna ne cevap verilmeli?
İş görüşmelerinde sıklıkla karşı karşıya kalınan klişe sorular arasında"5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusundan biri yer alıyor. Soruya vereceğiniz yanıt; kariyer tercihlerinize, önceliklerinize ve genel olarak hayata bakışınıza dair bazı temel hususlara işaret ediyor.
"5 Yıl sonra kendini nerede görüyorsun?" sorusuna yanıt vermeden önce sorunun kimden geldiğine dikkat etmek gerekiyor. Bu klasik soruyu yanıtlamadan önce, sorunun kim tarafından sorulduğuna dikkat etmeniz gerekiyor.
Çünkü soruyu soran farklı kişiler, tam olarak aynı soruyu sorudukları halde sizden farklı yanıtlar almayı umuyor, size dair farklı konularda bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
SORUNUN ASIL AMACI HEVESLİ OLUP OLMADIĞINIZ
Bu soruya vereceğiniz cevap, kariyer hedeflerinizi açığa çıkarabilir. Bu soru ile sizden öğrenilmek istenen şey, şirketteki kariyerinizi ilerletmek için hevesli olup olmadığınız, neden orada çalışmak istediğiniz ve kendinizi ilgili iş organizasyonunun bir parçası olarak görüp görmediğiniz.
Doğal olarak tüm bu konulardaki yanıtlarınız ve düşünceleriniz, işi alıp alamayacağınızı belirleyen önemli etkenler arasında. Buna bağlı olarak 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun sorusu, bazı durumlarda tüm yaşamınızı değiştirebilecek denli önemli bir soru.
İKNA EDİCİ KONUŞMAK ÖNEMLİ
Eğer gerçekten inanıyor ve istiyorsanız, 5 yılın sonunda kendinizi şirket içerisinde daha önemli bir mevkide görmek istediğinizi dile getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra 5 yıl içerisinde şirkete farklı alanlarda katkı sağlamak gibi bir hedefiniz olduğundan bahsetmek de kötü bir seçenek değil. Ancak uzmanlara göre bu soruyu, karşı tarafı ikna edebilecek şekilde yanıtlamak göründüğü kolay değil.
Karşınızdaki görevliyi ikna edebilecek cevaplar verebilmeniz için, başvuru yaptığınız şirkete ve iş koluna dair detaylı bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü ancak bu detaylı bilgilere hakim olduğunuzda, karşınızdaki kişiyi 5 yıl sonra da şirketin bir parçası olmak istediğinize inandırabilirsiniz.