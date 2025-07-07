İSKİ uyardı: 3 ilçede su kesintisi olacak

İSKİ, isale hattında yapılacak çalışmalardan dolayı bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 8-9 Temmuz'da Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta su kesintisi uygulanacak.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İSKİ uyardı: 3 ilçede su kesintisi olacak
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Beyoğlu isale hattında yapılacak deplase bağlantı çalışması nedeniyle 8 Temmuz saat 22.00’den, 9 Temmuz saat 13.00’e kadar bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Kesintiden Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerindeki birçok mahalle etkilenecek.

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 Su kesintisinden etkilenecek mahalleler:

BEYOĞLU:

Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları)

ŞİŞLİ:

Harbiye, Yayla, Paşa, Feriköy

BEŞİKTAŞ:

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy

İSKİ yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kesintisiz şekilde yeniden verileceğini bildirdi.

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