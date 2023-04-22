23 Nisan İstanbul etkinlikleri

İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bu sene dopdolu geçecek... İşte konserlerde, etkinliklere, gösterilerden, atölyelere kadar 22-23 Nisan tarihleri arasında İsyanbul'da yapılacak etkinliklerin listesi...

# 23 Nisan # 23 nisan kutlamaları # 23 nisan kutlaması # 23 Nisan kutlamaları saat kaçta # 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Son Güncelleme:
23 Nisan İstanbul etkinlikleri - Resim: 1 1 16

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul'da bu yıl da coşkuyla karşılanacak! İşte kutlamaları zenginleştirecek İstanbul 23 Nisan etkinlikleri...

23 Nisan İstanbul etkinlikleri - Resim: 2 2 16

MÜZE GAZHANE 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ

Atölyelerden bandoya, konserlerden dansa dopdolu bir etkinlik programı Gazhane'de 22-23 Nisan’da çocukları bekliyor. Etkinlikler ücretsiz.

23 Nisan Pazar
•11:00-17:00 (Tüm Gün) | Dalin ile Yüz Boyama – Maskotla Eğlence – Meydan
•11:00-17:00 (Tüm Gün) | Sirk Eğitimleri: Jonglörlük, Temel Denge, Poi, Tahta Bacak, Tabak Çevirme – Q Deck
•11:00-17:00 (Tüm Gün) | Sosis Balon – Meydan
•11:30 | Dans & Zumba Kids – Meydan
•12:00 | 23 Nisan Bandosu – Meydan
•12:00 | Sihirli Kağıt (6-10 Yaş) T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
•12:30 | Sihirbazlık Gösterisi – Meydan

23 Nisan İstanbul etkinlikleri - Resim: 3 3 16

•13:00 | Çocuklar için Sulu Boya Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
•13:30 | Mimas ile Büyüyen Düşler – Mim Çocuk Oyunu – Meydan
•14:15 | Mimas ile Büyüyen Düşler – Pantomim Beden Atölyesi – Meydan
•14:30 | Ebeveyn Çocuk Heykel Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
•15:00 | 23 Nisan Bandosu – Meydan
•15:30 | İmre Hadi ve Çocuk Korosu – Meydan
•16:30 | Çocuklar için Çizgi Roman Atölyesi (9-12 Yaş) – Cihan Kılıç – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
•16:30 | 23 Nisan Bandosu – Meydan

23 Nisan İstanbul etkinlikleri - Resim: 4 4 16

23 NİSAN ÇOCUK KARNAVALI MALTEPE - ALEYNA TİLKİ

Konum; Maltepe Etkinlik Alanı. Kapı açılış saati 11:00
Aleyna tilki 15:00'da sahnede!
Niloya, Arı Maya, Kukuli, atölye etkinlikleri, jonglör gösterisi, illüzyon gösterisi, cmabaz gösterisi 23 Nisan'da!