23 Nisan İstanbul etkinlikleri

•13:00 | Çocuklar için Sulu Boya Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

•13:30 | Mimas ile Büyüyen Düşler – Mim Çocuk Oyunu – Meydan

•14:15 | Mimas ile Büyüyen Düşler – Pantomim Beden Atölyesi – Meydan

•14:30 | Ebeveyn Çocuk Heykel Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

•15:00 | 23 Nisan Bandosu – Meydan

•15:30 | İmre Hadi ve Çocuk Korosu – Meydan

•16:30 | Çocuklar için Çizgi Roman Atölyesi (9-12 Yaş) – Cihan Kılıç – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

•16:30 | 23 Nisan Bandosu – Meydan