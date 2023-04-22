23 Nisan İstanbul etkinlikleri
İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bu sene dopdolu geçecek... İşte konserlerde, etkinliklere, gösterilerden, atölyelere kadar 22-23 Nisan tarihleri arasında İsyanbul'da yapılacak etkinliklerin listesi...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul'da bu yıl da coşkuyla karşılanacak! İşte kutlamaları zenginleştirecek İstanbul 23 Nisan etkinlikleri...
MÜZE GAZHANE 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ
Atölyelerden bandoya, konserlerden dansa dopdolu bir etkinlik programı Gazhane'de 22-23 Nisan’da çocukları bekliyor. Etkinlikler ücretsiz.
23 Nisan Pazar
•11:00-17:00 (Tüm Gün) | Dalin ile Yüz Boyama – Maskotla Eğlence – Meydan
•11:00-17:00 (Tüm Gün) | Sirk Eğitimleri: Jonglörlük, Temel Denge, Poi, Tahta Bacak, Tabak Çevirme – Q Deck
•11:00-17:00 (Tüm Gün) | Sosis Balon – Meydan
•11:30 | Dans & Zumba Kids – Meydan
•12:00 | 23 Nisan Bandosu – Meydan
•12:00 | Sihirli Kağıt (6-10 Yaş) T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
•12:30 | Sihirbazlık Gösterisi – Meydan
•13:00 | Çocuklar için Sulu Boya Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
•13:30 | Mimas ile Büyüyen Düşler – Mim Çocuk Oyunu – Meydan
•14:15 | Mimas ile Büyüyen Düşler – Pantomim Beden Atölyesi – Meydan
•14:30 | Ebeveyn Çocuk Heykel Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
•15:00 | 23 Nisan Bandosu – Meydan
•15:30 | İmre Hadi ve Çocuk Korosu – Meydan
•16:30 | Çocuklar için Çizgi Roman Atölyesi (9-12 Yaş) – Cihan Kılıç – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
•16:30 | 23 Nisan Bandosu – Meydan
23 NİSAN ÇOCUK KARNAVALI MALTEPE - ALEYNA TİLKİ
Konum; Maltepe Etkinlik Alanı. Kapı açılış saati 11:00
Aleyna tilki 15:00'da sahnede!
Niloya, Arı Maya, Kukuli, atölye etkinlikleri, jonglör gösterisi, illüzyon gösterisi, cmabaz gösterisi 23 Nisan'da!