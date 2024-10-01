İstanbul Havalimanı yine dünyanın en iyisi seçildi

New York ve Londra merkezli Condé Nast'ın lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın okuyucularının katılımıyla düzenlenen “Okuyucuların Seçimi” anketinde, İstanbul Havalimanı 2022'de olduğu gibi bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak Singapur Changi Havalimanı'nı geride bıraktı.

115 yıllık köklü bir geçmişe sahip Condé Nast Traveler'ın editör ve okuyucuları tarafından yapılan bu değerlendirme, İGA İstanbul Havalimanı'nın uluslararası arenada lider konumunu bir kez daha kanıtladı. Havalimanı, geçtiğimiz aylarda Travel + Leisure dergisi tarafından da 2024'ün en iyi havalimanı seçilmişti.

Dünyanın En İyi Havalimanları Listesi Condé Nast Traveler’ın açıkladığı listede, Güney Kore Seul Incheon Havalimanı üçüncü sırada yer alırken, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı dördüncü, İsviçre Zürih Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı. Listenin devamında Hong Kong Uluslararası Havalimanı altıncı, Dubai Uluslararası Havalimanı yedinci, Tokyo Haneda Havalimanı ise sekizinci sıraya yerleşti. Hindistan'ın Indira Gandhi ve Chhatrapati Shivaji Maharaj Havalimanları ise dokuzuncu ve onuncu sırada yer aldı.