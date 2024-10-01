İstanbul Havalimanı yine dünyanın en iyisi seçildi

İGA İstanbul Havalimanı, seyahat yayıncılığının en prestijli dergilerinden Condé Nast Traveler tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul Havalimanı yine dünyanın en iyisi seçildi
Yayınlanma:

 New York ve Londra merkezli Condé Nast'ın lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın okuyucularının katılımıyla düzenlenen “Okuyucuların Seçimi” anketinde, İstanbul Havalimanı 2022'de olduğu gibi bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak Singapur Changi Havalimanı'nı geride bıraktı.

115 yıllık köklü bir geçmişe sahip Condé Nast Traveler'ın editör ve okuyucuları tarafından yapılan bu değerlendirme, İGA İstanbul Havalimanı'nın uluslararası arenada lider konumunu bir kez daha kanıtladı. Havalimanı, geçtiğimiz aylarda Travel + Leisure dergisi tarafından da 2024'ün en iyi havalimanı seçilmişti.

Dünyanın En İyi Havalimanları Listesi Condé Nast Traveler’ın açıkladığı listede, Güney Kore Seul Incheon Havalimanı üçüncü sırada yer alırken, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı dördüncü, İsviçre Zürih Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı. Listenin devamında Hong Kong Uluslararası Havalimanı altıncı, Dubai Uluslararası Havalimanı yedinci, Tokyo Haneda Havalimanı ise sekizinci sıraya yerleşti. Hindistan'ın Indira Gandhi ve Chhatrapati Shivaji Maharaj Havalimanları ise dokuzuncu ve onuncu sırada yer aldı.

Sahte altın ağına darbe: 20 zanlı gözaltındaSahte altın ağına darbe: 20 zanlı gözaltındaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul havalimanı Dünyanın en iyi
Günün Manşetleri
İran'dan İsrail'e saldırılarla ilgili açıklama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı
İsrail kabinesi "acil" toplanıyor
İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi
İsrail'den Lübnan'a kara saldırısıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Sahte altın ağına darbe
İşten atılan işçiler işbaşı yapana kadar Polonez Gıda ürünlerine boykot çağrısı
Can kaybı 41 bin 638'e yükseldi
13 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gazeteciliğin duayen ismi Güneri Civaoğlu hayatını kaybetti Gazeteciliğin duayen ismi Güneri Civaoğlu hayatını kaybetti
İzmir'de korkutan deprem! İzmir'de korkutan deprem!
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaştı Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaştı