İstanbul'da stres seviyesi alarm veriyor: Ortalamada 6,9

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, İstanbul sakinlerinin stres seviyesi 10 üzerinden ortalama 6,9 olarak ölçüldü. Bu oran, kentin yoğun gündemi ve yaşam koşullarının halk üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre, Ekim ayında İstanbulluların en çok konuştuğu ve kaygı duyduğu konular arasında kadın cinayetleri, Yenidoğan çetesi olayları ve ekonomik zorluklar yer aldı. Bu sorunlar, bireylerin hem sosyal hem de psikolojik yüklerini artırırken, yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya 1006 İstanbul sakini katıldı.

KADIN CİNAYETLERİ İLK SIRADA

Katılımcıların %54,1’i ekonomik sorunların, %8,4’ü kadın cinayetlerinin, %3,3’ü ise kendisinin veya yakınlarının yaşadığı sağlık sorunlarının ev içerisinde konuşulduğunu belirtti.

Katılımcıların %35,4’ü ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsetti.

İkinci sırada, %13,1 ile özel hastanelerde bebekleri suistimal ederek öldüren Yenidoğan Çetesinin ortaya çıkarılması, üçüncü sırada ise %12,5 ile Fatih surlarında iki genç kızın katledilmesi yer aldı.

Katılımcıların %38’i ekonomik sorunların Ekim ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti.

Esenyurt Belediyesi'ne hükümet tarafından kayyum atanması ve %8,8 ile trafik ve ulaşım konuları yer aldı.

Katılımcıların %22’si Türkiye’de sağlık sisteminin iyi yönetildiğini belirtirken %68’i iyi yönetilmediğini düşündüğünü belirtti. Katılımcıların %10’u fikir belirtmedi.

Katılımcıların %52,1’i devlet hastanelerinden aldığı hizmetten memnun olmadığını belirtirken özel hastanelerde bu oranın %47,6 olduğu görüldü.