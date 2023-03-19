İstanbul’un muhtemelen hiç duymadığınız eski isimleri

BİZANTİON



Antik Roma dönemi tarihçisi Plinius'a göre İstanbul’a verildiği bilinen en eski isim Ligos’tur ancak bu konuda başka bir kaynak olmadığı için Bizantion adının ilk olması konusunda pek çok uzman hemfikir durumdadır.

Milattan önce 667’li yılında, bir Antik Yunan kenti olan Megara’daki Hint - Avrupa kökenli göçebe bir millet olan Dor asıllı oldukları düşünülen Yunanlılar İstanbul’a gelerek burada bir koloni kurdular. Kralları Byzas’ı onurlandırmak için buraya Byzantion ismini verdiler. Milattan sonra 1. yüzyılda kentin Romalılar tarafından işgal edilmesi üzerine bu isim Byzantium olarak Latinceleştirilmiştir.