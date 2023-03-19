İstanbul’un muhtemelen hiç duymadığınız eski isimleri
İstanbul, Fatih Sultan Mehmet sayesinde Türklerin yönetimine geçmiş ve o günden itibaren bir Türk yurdu olmuştur. Bugün İstanbul olarak anıyor olsak bile aslında tarih boyunca pek çok millet, bu şehri pek çok farklı isimle anmıştır.
Tarihin her döneminde mutlaka İstanbul ile karşılaşırız. Elbette bu önemi nedeniyle sayısız kez işgal edilmiş, pek çok kültürde kendine yer bulmuş ve daha da önemlisi her millet tarafından her dönemde farklı isimlerle anılmıştır.
1453 yılında Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusunun fethetmesi sonrası bu şehir Türklerin yönetimine geçmiş, yıkıldığı güne kadar imparatorluğa başkent olmuş ve tüm dünya tarafından İstanbul olarak anılır hale gelmiştir. Peki İstanbul eski adları nelerdi?
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSTANBUL'UN DİĞER İSİMLERİ
• Bizantion
• Augusta Antonina
• Nova Roma
• Konstantinopolis
• Kostantiniyye
• İslambol
• Miklagård
• İstanbul
BİZANTİON
Antik Roma dönemi tarihçisi Plinius'a göre İstanbul’a verildiği bilinen en eski isim Ligos’tur ancak bu konuda başka bir kaynak olmadığı için Bizantion adının ilk olması konusunda pek çok uzman hemfikir durumdadır.
Milattan önce 667’li yılında, bir Antik Yunan kenti olan Megara’daki Hint - Avrupa kökenli göçebe bir millet olan Dor asıllı oldukları düşünülen Yunanlılar İstanbul’a gelerek burada bir koloni kurdular. Kralları Byzas’ı onurlandırmak için buraya Byzantion ismini verdiler. Milattan sonra 1. yüzyılda kentin Romalılar tarafından işgal edilmesi üzerine bu isim Byzantium olarak Latinceleştirilmiştir.