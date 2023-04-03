İşte Türkiye'de en çok göç alan iller
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından "İç Göç İstatistikleri" 2021 yılı verileri yayımlandı. İstatiskler arasında, Türkiye'nin iç göç haritası, en çok ve en az göç alan iller sıralandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ait "İç Göç İstatistikleri"ni yayımladı. Ülkemizde, iç göçe ilişkin bilgiler ADNKS'den her yıl düzenli olarak üretilmektedir.
İllerin aldığı ve verdiği göç, net göç, net göç hızı, göç eden nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı, eğitim durumu vb. gibi bilgiler ADNKS'den elde edilmekte olan bilgilerdir. Her yıl üretilmekte olan iç göç istatistiklerine ek olarak, göç eden nüfusun göç etme nedeni bilgisi de 2021 NKS kapsamında ilk kez idari kayıtlara dayalı olarak üretilmiştir.
2 MİLYON 777 BİN 797 KİŞİ İLLER ARASINDA GÖÇ ETTİ
Ülkemizde 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2021 yılında %3,28 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun %47,5'ini erkekler, %52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ ALAN İL ARDAHAN OLDU
Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti.
En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.
EN ÇOK GÖÇ VEREN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ VEREN İL BAYBURT OLDU
En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; onu 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti.
En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli oldu.