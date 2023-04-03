İşte Türkiye'de en çok göç alan iller

EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ ALAN İL ARDAHAN OLDU

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti.

En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.