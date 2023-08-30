İsveçli metal grubu Soen İstanbul'da! Atlantis Live konseri çok yakında!

Müzik dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri kapıda! Ünlü İsveçli progresif metal grubu Soen, 'Atlantis Live' Avrupa turnesi kapsamında 3 Eylül'de İstanbul Zorlu PSM'de sahne alacak. Eğer metal müziğin büyülü dünyasına meraklıysanız, bu konseri kaçırmamanızı öneririz. İşte konser ve grup hakkında merak edilenler:

ATLANTİS LİVE KONSERİ İLE İSTANBUL SALLANACAK!

Soen hayranları ve metal müzik severler, uzun zamandır bekledikleri anı sayılı günlerle geri sayıyorlar. Atlantis Live Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Soen, 3 Eylül akşamı Zorlu PSM'de unutulmaz bir performansa imza atacak. Konserin enerjisi ve coşkusuyla İstanbul geceye bürünecek!

YAYLI ÇALGILARLA BÜYÜLÜ ANLAR

Soen, 'Atlantis' albümünü orkestra eşliğinde kaydetmişti ve bu eşsiz deneyimi konserde dinleyicilerine aktarmak için sabırsızlanıyor. Konserde grubun sevilen şarkıları 'Antagonist', 'Monarch' ve 'Jinn' başta olmak üzere, Slipknot grubundan uyarladıkları 'Snuff' adlı şarkı da yer alacak. Üstelik bu özel performansa yaylı çalgılar ve arka vokaller de eşlik edecek, bu da geceye ayrı bir büyü katacak.

SOEN: PROGRESİF METALİN İSVEÇLİ TEMSİLCİSİ

Soen, 2010 yılında vokalist Joel Ekelöf, davulcu Martin Lopez ve bas gitarist Steve di Giorgio tarafından kuruldu. Zaman içinde gitarist Cody Fory ve Lars Ahlund da gruba katıldı. Grubun özgün tarzı, progresif metalin sınırlarını zorlarken duygusal ve etkileyici şarkı sözleriyle de dinleyicilerin kalbini kazandı.

ÖZEL KONUK: FUAT GÜNER

Soen'un geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen İstanbul konserinde MFÖ grubunun ünlü ismi Fuat Güner ile aynı sahneyi paylaştığını biliyor muydunuz? İki farklı müzik tarzını bir araya getiren bu özel an, 'Vurgun Yedim' şarkısıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ALBÜMLER VE KLİP ÇALIŞMALARI

Soen, 'Cognitive' (2012), 'Tellurian' (2014), 'Lykaia' (2017), 'Lotus' (2019) ve en son çıkardıkları 'Imperial' (2021) albümleriyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Grup, özellikle 'Unbreakable', 'Memorial' ve 'Violence' şarkılarına çektikleri klip çalışmalarıyla da büyük ses getirdi.