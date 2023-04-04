Kiracıysanız aman dikkat: Eksik kira tahliye kararı verilebilir

Eğer kiracıysanız aman dikkat, kiranızı eksik ödemediğinizden emin olun. İzmir’de bir ev sahibi, kira bedelini bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik yatırdığı için 5 yıllık kiracısına dava açtı. Mahkeme ev sahibini haklı buldu.



Bornova ilçesinde yaşayan S.E, 5 yıllık kiracısı E.T'nin Bin 774 lira olan kira bedelini, bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik ödediğini öne sürerek, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.



İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, yargılama sonunda ev sahibini haklı bularak kiracının tahliyesine hükmetti.



Hakim kararında, kiracı E.T'nin kirayı anlaşılan tutar üzerinden eksiksiz yatırması gerektiğini belirtti. Ev sahibinin avukatı Mürsel Yiğit de, kiracıların banka dekontlarını kontrol etmesinin önem taşıdığını dile getirdi:

- "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz

Öte yandan, kiracının kararı istinafa taşıdığı öğrenildi.



