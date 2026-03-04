Jotun mağazalarında büyük yenilik: Renk ve boya seçmek artık çok daha kolay

Jotun, tasarım tutkunlarının hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak için mağaza konseptini yenileyerek, kullanıcılarına yaşam alanlarını kolay ve pratik bir şekilde tasarlama imkânı sunuyor. Estetik ile dayanıklılığı bir araya getiren ürün seçkisi ve modern zarafeti yansıtan yaklaşımıyla, kullanıcı odaklı renk stantlarında boya ve renk seçimini ilham verici bir deneyime dönüştürüyor.

İç cephe renk standında bulunan 128 farklı ton, kullanıcıların ilham almasını ve güncel renk trendlerini kolaylıkla keşfetmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Renklerin birbiriyle uyumunu daha net görebilmek için yatay ve dikey olarak konumlandırılmış boyalı MDF paneller ile renk çipleri standda yer alıyor. Jotun mağazalarından ücretsiz temin edilebilen renk çiplerinin arka yüzünde ise seçilen renge dair detaylı bilgiler ve uyumlu alternatif ton önerileri sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar, yaşam alanları için en uygun renk kombinasyonlarını daha bilinçli ve keyifli bir şekilde oluşturabiliyor.

Boya seçim ünitesi, renkleri ve ürünleri yakından keşfetmeye olanak tanıyan özel bir deneyim alanı olarak kurgulandı. Renk stantlarında beğenilen tonlar ve bu tonlarla uyumlu alternatifler burada kolaylıkla karşılaştırılabiliyor. Ziyaretçiler ayrıca seçtikleri renklerin farklı dekorasyon malzemeleriyle bir araya geldiğinde nasıl görüneceğini bu bölümde rahatça gözlemleyebiliyor. Boyaların doku, kapatıcılık ve öne çıkan özellikleri de yine bu alanda detaylı şekilde incelenebiliyor. Ünitenin ön kısmında ise Jotun’un iç cephe boyalarından Fenomastic Zen’in leke tutmama özelliği birebir test edilebiliyor; böylece kullanıcılar ürün performansını doğrudan deneyimleyebiliyor.

Beğenilen renk ve ürünler, Jotun’un Multicolor teknolojisi sayesinde üç dakikadan kısa sürede hazırlanarak kullanıcıya sunuluyor. Bu yenilikçi sistem, iç ve dış cephe boya seçimini hem son derece hızlı hem de tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürüyor.

Tüm bu yeniliklerle birlikte mağazalar, tasarlanan yaşam alanlarını gerçeğe dönüştüren renk ve boya seçkisiyle keyifli bir deneyim alanına dönüşüyor. İhtiyaç duyulan ilham ve yönlendirmelere kolayca ulaşma imkânı sunan yeni mağaza konsepti, ziyaretçilerini bu özgün ve ayrıcalıklı deneyimin bir parçası olmaya davet ediyor.