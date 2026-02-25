Kadir Gecesi ne zaman? Hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?

Kadir Gecesi 2026 yılında hangi tarihe denk geliyor? Ramazan’ın son on gecesinde aranan Kadir Gecesi 27. gece mi? Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu gecenin fazileti, ibadetleri ve merak edilen tüm detaylar açıklandı.

Kadir Gecesi ne zaman? Hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?
Kadir Gecesi ne zaman? 2026 Kadir Gecesi 

Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gecesinde yer alır ve özellikle tek gecelerde aranır. İslam kaynaklarında, Kadir Gecesi’nin kesin tarihinin bildirilmediği; müminlerin Ramazan’ın son on gününü ibadetle değerlendirmeye teşvik edildiği belirtilir.

Kadir Gecesi hangi gün?

Hadis rivayetlerine göre Kadir Gecesi, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde aranmalıdır. İslam dünyasında yaygın kabul gören görüşe göre ise 27. gece, Kadir Gecesi olarak ihya edilir. Ancak bu tarih kesin değildir ve her yıl farklı bir güne denk gelebilir.

2026 Kadir Gecesi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesine denk geliyor. Bu tarih Hicri takvime göre 26 Ramazan 1447 gecesidir.

Hilal gözlemlerine bağlı olarak bazı ülkelerde tarih bir gün farklılık gösterebilir.

Kadir Gecesi’nin önemi nedir?

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Kadir Suresi’nde bu gecenin “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilir.

Kur’an’da yer alan ifadelere göre:

Kur’an bu gecede indirilmiştir.
Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Cebrail o gece Rablerinin izniyle yeryüzüne iner.
Gece, tan yerinin ağarmasına kadar esenliktir.

İslam inancına göre bu gece, ibadet ve dua için önemli bir fırsat olarak değerlendirilir.

Kadir Gecesi’nde hangi ibadetler yapılır?

Kadir Gecesi’nde yapılan başlıca ibadetler şunlardır:

Farz namazların titizlikle kılınması
Nafile ve teheccüd namazı
Kur’an-ı Kerim okunması
Dua ve istiğfar
Sadaka verilmesi
İmkân varsa itikâfa girilmesi

Peygamber Efendimiz’in bu gece için tavsiye ettiği dua şu şekildedir:

“Allahümme inneke afuvvun tuhibbul afve fa’fu annî.”
(Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.)

Kadir Gecesi her yıl aynı güne mi denk gelir?

Hayır. Hicri takvim ay takvimine dayandığı için Ramazan ayı miladi takvimde her yıl yaklaşık 10 gün geri gelir. Bu nedenle Kadir Gecesi’nin miladi karşılığı her yıl değişir.

