Kar yoksa suni kar var! Uludağ'da hazırlıklar yapıldı

Uludağ'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. İşletmeler ise çareyi suni kar yağdırarak buldu.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Kar yoksa suni kar var! Uludağ'da hazırlıklar yapıldı
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Uludağ'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için beklenen kar yağışı olmadı. Bunun üzerine otel işletmeleri çareyi suni karda buldular.

300 ila 1980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ'da, pistlere, özel makinelerle suni kar yağdırılıyor. Hava sıcaklığı nedeniyle suni kar makineleri gündüz çalışmazken, gece boyunca suni karlama sürüyor.

'3 GECEDİR SUNİ KAR MAKİNESİ ÇALIŞTIRIYORUZ!'

Turizm işletmecilerinden İbrahim Garip, Uludağ'ın cazibesini korumak için suni karlamaya başvurduklarını ve 3 gündür özellikle geceleri suni kar makinelerini çalıştırdıklarını belirtti.

GEÇEN YIL 22 EYLÜL'DE YAĞMIŞTI!

Mevsimin ilk karının 17 Ekim'de yağdığı ve kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması öngörülen Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı 22 Eylül'de yağdı. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.  

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