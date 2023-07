Kaskoda ikame araç ne zaman verilir?

Eğer aracınızı hasar sonrası bir süre kullanamayacaksanız, kasko poliçenizde bu teminatın bulunması durumunda ikame arabaya sahip olabilir ve rahat edebilirsiniz.

KASKODA İKAME ARAÇ NE ZAMAN VERİLİR?

Kasko yaptıran sürücülerin en çok merak ettiği hizmetlerden biri de ikame araç hizmetidir.

İkame araç, kaza sonrası aracın güvenli bir şekilde trafiğe çıkamayacak kadar hasar aldığının tespit edildiği durumlarda poliçede bu teminatın mevcut olması koşuluyla verilir. Eğer aracınızı hasar sonrası bir süre kullanamayacaksanız, kasko poliçenizde bu teminatın bulunması durumunda ikame arabaya sahip olabilir ve rahat edebilirsiniz. Kaskoda ikame araç desteği, özellikle düzenli olarak arabayla ulaşımını sağlayan bireyler için büyük kolaylık sunan bir destektir. Peki ikame araç nedir, ne zaman temin edilebilir ve avantajları nelerdir? Detaylar bu yazıda.

İKAME ARAÇ NEDİR?

Kasko sahibi sürücülerin en çok merak ettiği noktaların başında ikame araç ne demek sorusu gelir. İkame araç, kasko yaptırmış olan sürücülerin, poliçe teminatı kapsamında olması koşuluyla araçlarının güvenli bir şekilde trafiğe çıkamayacak kadar hasar alması nedeniyle onlara sigorta tarafından başka bir araç sağlanmasıdır. Bir başka deyişle kasko ikame araç, herhangi bir kaza ya da arıza sonrası güvenli bir sürüş için tehdit oluşturacak boyutta hasar alan aracın, servisteki onarım ve tamirat süresi boyunca temin edilen bir yedek araçtır. Bu araç, kasko yaptırılmış olan sigorta şirketi tarafından temin edilir ve koşullara göre değişmekle birlikte genellikle orijinal araç serviste kaldığı süre boyunca sürücüde kalır. İkame araç teminatı, sigortalıya bu bağlamda pek çok farklı avantaj sunar. Araç sahipleri bu sayede gündelik rutinlerinden kopmaz ve ev- iş arası düzenli rotalarını aksatmadan sürdürebilir. İkame araç süresi ise yapılan kazanın boyutuna ve hasarlı aracın serviste kalması gereken süreye ve elbette ikame araç teminatının poliçede belirtilmiş olan süresine göre değişkenlik gösterir. İkame araç süreleri genellikle 7-15 ve 30 günlük sürelerle poliçeye dahil edilebilir. İkame araç verilirken sigorta şirketleri, orijinal aracın barındırdığı özelliklere en benzer ikame aracı verme konusunda titizlik göstererek sürücünün araç kullanma konforuna kaldığı yerden devam etmesini amaçlar.

Her şeyden önce vurgulamakta fayda vardır ki kasko ikame araç şartları istisnasız her koşulda geçerli olmak zorunda değildir; yani kasko sürücüne bir ikame aracı her türlü kaza ya da hasar sonucu vermeyebilir. İkame araç ne zaman verilir diye baktığımızda gerçekleşmesi beklenen ana şartlar şu şekildedir: Aracın trafiğe çıkamayacak kadar hasarlı olması, onarım ihtiyaçlarının 48 saat ve üzeri sürecek olması, ikame araç hizmetinin ve süresinin kasko poliçesinde önceden belirtilmiş ve teminat olarak eklenmiş olması. Eğer sizin de kasko poliçenizde belirli şartlar ve limitler tutuyorsa, siz de aracınızın ile benzer segmentteki ve aynı özelliklerdeki bir yedek araç temin edebilecek konuma ulaşırsınız.

Az evvel de bahsetmiş olduğumuz gibi kasko sigortanızdan ikame araç temin edebilmeniz için belli başlı ikame araç şartlarının gerçekleşmiş olması gerekir. Bunların başında arabanızda oluşan hasarın sürüş güvenliği açısından sorun yaratıyor olması gelir. Bununla birlikte ilgili hasarın trafikte seyir halindeyken meydana gelmiş olması şartı da aranmaktadır; başka bir deyişle park halindeyken meydana gelen hasarlar için ikame araç temini yapılmaz. Aracın onarım süresinin poliçeye bağlı olarak 24 veya 48 saati aşacak olması, bu süre konusunda eksperin ve servisin kendi aralarında mutabık kalması da önemli olan bir diğer kuraldır. Bununla birlikte öngörülen tamir süresinden önce aracın onarım ve tamiratının tamamlanması sonucu ikame aracın ilk fırsatta sigorta şirketine geri teslim edilmesi beklenmektedir.

