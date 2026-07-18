Kilo vermenin şaşırtan yolu! Mavi tabak kullananlar daha az kalori alıyor
Yaz aylarında formda kalmak için uygulanan zorlu diyet ve egzersiz programlarına bilimsel bir alternatif sunuldu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem, sadece tabak rengini mavi olarak değiştirmenin kalori alımını yüzde 30 oranında düşürebildiğini açıkladı.
Kilo kontrolü sağlamak isteyen bireyler, yaz mevsiminin gelişiyle beraber katı diyet programlarına, ağır kalori kısıtlamalarına ve yoğun egzersiz rutinlerine yöneliyor.
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem ise beslenme alışkanlıkları kadar sunum detaylarının da kilo yönetiminde belirleyici bir faktör olduğuna dikkat çekiyor. Porsiyon kontrolünün doğrudan yemek yenen tabakların rengi değiştirilerek sağlanabileceğini belirten Erdem, klinik çalışmalarında bu yönteme başvurmaya başladı.
MAVİ TABAK NEDEN İŞTAH KESİYOR?
Mavi rengin insanlık tarihindeki yerine değinerek bu rengin iştah üzerindeki baskılayıcı etkisinin altını çizen Uzman Diyetisyen Ayşegül Akkaya Erdem, durumu şu sözlerle aktardı: "Aslında bu, bilimsel gerçekliğe dayanan bir doğruluktur. Normalde bizler kilo kontrolü sağlamak için çok katı diyetlere, kalori kısıtlamalarına ve ağır egzersizlere başvuruyoruz. Ama bilim artık tabaklarımızın rengini değiştirerek de kilo kontrolü sağlamanın mümkün olduğunu söylüyor.
Bunun temelinde mavi renk yer alıyor. Çünkü insanoğlu evrimsel olarak mavi ve mor gibi koyu renkleri zehir olarak algılıyor. Doğada bu renkler genellikle zehirle bağdaştırıldığından, mavi renk otomatik olarak porsiyonlarımızı küçültmemize sebep oluyor"
GÖZÜ DOYURAN KONTRAST OYUNU
Tabağın kendi rengi ile içerisine konulan yiyecekler arasındaki görsel uyum, porsiyon algısını şekillendiriyor. Bu durumun yüksek kalorili gıdalar üzerindeki etkisini anlatan Erdem, "Bir de genellikle pirinç, bulgur, buğday ve et gibi bizlerde yüksek kalorili olan besinlerin renkleri mavi renkle zıt bir kontrast oluşturduğu için porsiyonlar tabaklarda daha büyük görünüyor ve böylece göz dolgunluğu sağlanıyor." dedi.
Gıda sektöründe, özellikle fast food zincirlerinde iştah açıcı renklerin stratejik bir biçimde tercih edildiği biliniyor. Mavi tabak uygulamasının herhangi bir yan etkisi veya riski bulunmadığını, çocuklardan kronik hastalığı olan bireylere kadar herkes tarafından rahatlıkla kullanılabileceğini vurgulayan Erdem, şu ifadeleri kullandı: "İştahımızı artıran ve doğal olarak bizleri yemek yemeye tetikleyen bazı renkler de var; kırmızı, sarı ve turuncu renkler de bu renkler arasındadır. Zaten dikkat ederseniz, fast food zincirlerinde de bu renklerin sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. Aslında bu çok güvenli bir yöntemdir ve herhangi bir sıkıntısı yoktur.
Doğru kullanımlarda kalorileri yüzde 30'a kadar azalttığı yine bilimsel kayıtlara geçmiş olduğundan, herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. Bir kalp hastası da bir çocuk da mavi tabaktan yemek yiyebilir. Bu, son derece güvenli ve sağlıklı bir kilo kontrol yöntemidir. Bizim de ilgimizi çekti ve danışanlarımıza önermeye başladık. Belki de plasebo etkisi dediğimiz psikolojik bir etkidir ama danışanlarım son derece memnun olduklarını söylüyorlar ve artık raflarında mavi tabaklara yer verdiler"
Erdem'in kendi klinik çalışmalarında uygulamaya başladığı bu pratik ve psikolojik yaklaşıma danışanlardan yoğun ilgi geldiği kaydedildi. Memnuniyet oranlarının artmasıyla birlikte, diyet yapan bireylerin mutfak raflarında mavi renkli tabaklara ağırlık vermeye başladığı belirtiliyor.