Kilo vermenin şaşırtan yolu! Mavi tabak kullananlar daha az kalori alıyor

Gıda sektöründe, özellikle fast food zincirlerinde iştah açıcı renklerin stratejik bir biçimde tercih edildiği biliniyor. Mavi tabak uygulamasının herhangi bir yan etkisi veya riski bulunmadığını, çocuklardan kronik hastalığı olan bireylere kadar herkes tarafından rahatlıkla kullanılabileceğini vurgulayan Erdem, şu ifadeleri kullandı: "İştahımızı artıran ve doğal olarak bizleri yemek yemeye tetikleyen bazı renkler de var; kırmızı, sarı ve turuncu renkler de bu renkler arasındadır. Zaten dikkat ederseniz, fast food zincirlerinde de bu renklerin sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. Aslında bu çok güvenli bir yöntemdir ve herhangi bir sıkıntısı yoktur.