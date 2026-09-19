Kilosu 900 bin lira! Safran neden bu kadar pahalı, gerçek safran nasıl anlaşılır?
Dünyanın en değerli baharatlarından safranın gramı 900 liraya, kilogramı ise 900 bin liraya kadar ulaşıyor. 29 yıldır aktarlık yapan Nurettin Tezel, yüksek fiyatın arkasında yatan zahmetli üretim sürecini ve sahte ürünlerden korunmanın yollarını anlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır aktarlık yapan Nurettin Tezel, "sarı altın" olarak da bilinen safranın neden bu kadar pahalıya satıldığını açıkladı.
Tezel'e göre fiyatın bu denli yüksek olmasının temel nedeni, ürünün elde edilmesindeki yoğun işçilik. Yaklaşık 150 bin çiçekten yalnızca 1 kilogram kuru safran çıkarılabiliyor.
Mor renkli safran çiçeğinin içindeki üç parçalı kırmızı tepeciğin tek tek toplanıp kurutulmasıyla elde edilen safran, yemeklere, tatlılara ve içeceklere renk, aroma ve lezzet katmak amacıyla kullanılıyor.
Baharatın kullanım alanı bununla da sınırlı değil; gıda sektörünün yanı sıra kozmetik ve ilaç sektörlerinde de değerlendiriliyor.
Ürünün yüksek ekonomik değeri, beraberinde sahtecilik riskini de getiriyor. Safran diye satılan ürünlerin aslında aspir, yani "yalancı safran" çıkma ihtimaline karşı tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor.
Gerçek safranın telleri koyu kırmızı renkte olup kendine özgü bir kokuya sahip; suya bırakıldığında ise rengini yavaş yavaş sarıya bırakıyor.
150 BİN ÇİÇEKTEN SADECE 1 KİLO SAFRAN ÇIKIYOR
Safranın sağlığa faydalarına da değinen Tezel, ürünün antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti. Kalp rahatsızlıklarına, gözdeki sarı lekelere, ruh sağlığı sorunlarına ve unutkanlığa iyi geldiğini aktaran Tezel, safranın değerinin temelinde üretim azlığının yattığını vurguladı.
Tezel, konuyla ilgili şunları söyledi:"Antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp rahatsızlığında, gözdeki sarı lekelere, ruh sağlığında, unutkanlığa iyi gelir. Safranın değerli olmasının temel nedeni üretimi ve az olmasıdır. Yaklaşık bir dönüm safran tarlasından, 150 bin çiçekten ancak 1 kilo safran elde edebiliyor. Pahalı olmasının nedeni işçiliğinin zor olması. Çünkü o safran çiçeğinin içerisinden o kırmızı yapraklar tek tek toplanıyor. Onun için de maliyeti yüksek çıkıyor."
Kaliteye göre değişkenlik gösteren fiyatlar da dikkat çekiyor. Tezel'in verdiği bilgiye göre safranın gram fiyatı 750 ila 900 lira arasında seyrederken, kilogram fiyatı 750 bin ila 900 bin lira seviyelerine kadar çıkabiliyor.
Hasat mevsiminin ekim ve kasım aylarına denk geldiğini belirten Tezel, bitkinin güneşli havayı ve uygun toprak yapısını tercih ettiğini de sözlerine ekledi. Safranın pilavdan tatlılara, bazı tıbbi ürünlere kadar geniş bir kullanım alanı bulduğunu ifade etti.
GERÇEK SAFRAN KIRMIZIDIR, SUYA SARI RENK BIRAKIR
Peki gerçek safran nasıl anlaşılır? Bu soruya da yanıt veren Tezel, "Gerçek safran kırmızıdır ancak suya girdiği zaman sarı bir renk bırakır. Gerçekliğini bu şekilde anlayabiliriz" dedi. Piyasada "aspir" adıyla satılan ve halk arasında "yalancı safran" olarak bilinen bir ürünün de bulunduğunu hatırlattı.
Tezel, son olarak vatandaşları sosyal medya üzerinden safran ve benzeri ürünler satın almamaları konusunda uyardı.
Güvenilir aktarların tercih edilmesinin önemine dikkat çeken Tezel, şu ifadeleri kullandı:
"En önemli şey, vatandaşlarımızın güvendiği aktarları tercih etmeleri. Herkes bu işi yapmaya başladı ama işini bilen insanları tercih etmeleri lazım. Sosyal medya üzerinden bu tür ürünleri almamaları lazım. İşini bilen aktarları tercih ederlerse yanılmamış olurlar."