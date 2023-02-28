Afetzede Taşınma Desteği başladı! İşte detaylar
Depremzede kira ve taşınma yardımı başvuruları ve süreçle ile ilgili olarak AFAD, sosyal medya hesabından merak edilenleri yanıtladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılacak tespit sonucuna göre afetzedelere barınma desteği sağlanacak. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ev sahibi
Kira ve taşınma yardımı olarak da bilinen depremzede barınma desteği başvuruları AFAD ile başladı. Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracıların Afetzede Taşınma Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ NEDİR?
Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır.
Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak.
TAŞINMA YARDIMI NEDİR?
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacaktır.
KİRA YARDIMI VERİLECEK Mİ?
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca;
• ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL,
• kiracı olanlara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL kira yardımı yapılacaktır.