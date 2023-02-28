Afetzede Taşınma Desteği başladı! İşte detaylar

Kira ve taşınma yardımı olarak da bilinen depremzede barınma desteği başvuruları AFAD ile başladı. Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracıların Afetzede Taşınma Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.