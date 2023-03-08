Kış henüz bitmedi! Meteoroloji'den birçok kente kar uyarısı
Meteoroloji, yurt geneli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Küresel ısınma nedeniyle kış aylarını yağışsız geçiren batı bölgelerinde mart ayında karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu hafta sonundan geçerli olmak üzere önümüzdeki hafta için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Uzmanlar iç kesimdeki yağışların şimdiden başladığını ifade ederken, kış daha yeni başlıyor uyarısında bulundu. Önümüzdeki hafta için ise yurdun yüzde 50'sinde etkili olacak şekilde ve büyük ölçekte yağış beklediklerini açıkladı.
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağmur beklenirken, İstanbul için karla karışık yağmur beklendiği ifade edildi.
KURAKLIK SONRASI SEL FELAKETİNE DİKKAT
Tarihte yaşanan büyük kuraklıklar sonrasında meydana gelen sel baskınlarına dikkat çeken uzmanlar, geçtiğimiz yüzyıl içerisinde kurak geçen kış ve bahar aylarından sonra, kuraklık yaşayan bölgelerin yaz aylarında sel felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.