Kışın en popüler içeceği Salep: Faydaları şaşırtıyor, yan etkileri korkutuyor!
Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği salep, sadece içimizi ısıtmakla kalmıyor; sağlığa sunduğu birbirinden ilginç faydalarıyla da gündemde. Ancak her şeyde olduğu gibi salebin de aşırı tüketimi bazı olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. İşte salep hakkında merak edilen tüm detaylar…
Salep, orkide familyasına ait bitkilerin kök yumrularından elde edilen ince bir tozdur. Halk arasında “çayırotu” veya “cemçegi” olarak bilinir.
Kurutulan orkide yumrularının öğütülmesiyle elde edilen bu toz, sıcak süt ve şekerle birleştiğinde hafif tatlı, yoğun ve pürüzsüz bir kıvam kazanır.
Bu geleneksel içecek sadece kış aylarında değil, aynı zamanda dünyaca ünlü Maraş dondurmasının da sırrıdır. Maraş dondurmasının erimemesini sağlayan şey, salebin bağlayıcı özelliğidir. Yani salep, hem sıcak bir kış keyfi hem de dondurmanın dayanıklılığını sağlayan gizli kahramandır.
SALEBİN ŞAŞIRTAN FAYDALARI
Medicana'ya göre, salebin faydaları yüzyıllardır halk arasında bilinir. Sindirim sisteminden solunum yollarına, sinir sisteminden kilo kontrolüne kadar birçok alanda destekleyici olduğu söylenir.
Öne çıkan faydaları şunlardır:
- Salep, özellikle sütle birlikte hazırlandığında yüksek miktarda kalsiyum içerir. Kalsiyum kemik gelişimine katkıda bulunur.
- İçeriğindeki müsilaj, üst solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletebilir. Ayrıca bronşit, soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıklarının etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
- Salep düşük kalorili olduğundan yağ yakımını hızlandırır. Bu sayede kilo vermeye destek olur.
- Adet sancılarını hafifletmeye ve adet det düzensizliğini gidermeye yardımcı olur.
- Vücut ısısını dengede tutar ve direnci artırır.
- Sinirleri yatıştırarak stresten korur.
- Hemoroid şikâyetlerinin giderilmesine yardımcı olur.
- Kabızlık ve şişkinliğe iyi gelir.
- Sindirime yardımcı olur.
- Hafıza ve zihin için iyidir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Her ne kadar salep faydalarıyla öne çıksa da, aşırıya kaçıldığında bazı olumsuzluklara yol açabilir. Özellikle hazır toz salep karışımları bol miktarda şeker ve katkı maddesi içerir. Bu da kilo alımı, kan şekeri dalgalanmaları ve diş çürükleri gibi sorunlara sebep olabilir.
Reflü ve gastrit şikayeti olanların da dikkatli olması gerekir. Çünkü salep mideyi fazla çalıştırarak bu tür rahatsızlıkları tetikleyebilir. Akşam saatlerinde çok fazla tüketildiğinde ise ekstra kalori alımına yol açar.
SALEBİN KALORİ DEĞERLERİ
Salebin kalori miktarı, hazırlanışına göre değişiklik gösterir:
Tam yağlı süt ve şekerle yapılan 1 fincan salep: 120–160 kalori
Az yağlı süt ve şekersiz yapılan salep: 80–100 kalori
Hazır toz karışımlardan yapılan tek porsiyon (20–25 g): 140–180 kalori
Kısacası, evde doğal salep tozu ve az şekerle yapılan içecek, hem daha sağlıklı hem de kalori açısından daha hafiftir.
SALEPTE HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLER VAR?
Saf salep tozu vitamin açısından zengin değildir; esas vitamin ve mineraller sütten gelir. Salep içeceği şu değerleri barındırır:
Vitaminler: B1, B2, B6, B12, A vitamini. Zenginleştirilmiş süt kullanılırsa D vitamini ve az miktarda E vitamini.
Mineraller: Kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum ve az miktarda demir.
SALEP HER GÜN İÇİLİR Mİ?
Salep, sütle hazırlandığı için kalsiyum ve protein açısından zengindir. Günlük olarak tüketilebilir, ancak ölçüye dikkat edilmelidir. Şeker oranı düşük tutulursa günde 1 fincan salep (yaklaşık 150–200 ml), özellikle soğuk günlerde sağlıklı bir tercih olabilir.