Kışın en popüler içeceği Salep: Faydaları şaşırtıyor, yan etkileri korkutuyor!

SALEBİN KALORİ DEĞERLERİ

Salebin kalori miktarı, hazırlanışına göre değişiklik gösterir:

Tam yağlı süt ve şekerle yapılan 1 fincan salep: 120–160 kalori

Az yağlı süt ve şekersiz yapılan salep: 80–100 kalori

Hazır toz karışımlardan yapılan tek porsiyon (20–25 g): 140–180 kalori

Kısacası, evde doğal salep tozu ve az şekerle yapılan içecek, hem daha sağlıklı hem de kalori açısından daha hafiftir.