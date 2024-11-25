Kışın vazgeçilmezi o ürüne zam geldi: Fiyatlar ikiye katlandı!

Son dönemde artan maliyetler, ıhlamur fiyatlarına da yansıdı. Üretici ve tedarikçi firmalar, ıhlamur fiyatlarında %100 oranında bir artış yapıldığını duyurdu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Kışın vazgeçilmezi o ürüne zam geldi: Fiyatlar ikiye katlandı!
Yayınlanma:

Üretici ve tedarikçi firmalar, ıhlamur fiyatlarına %100 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu fiyat artışı, halk sağlığı için sıkça tercih edilen ıhlamur çayı ve diğer ıhlamur ürünlerine olan talebi doğrudan etkileyebilir. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamurun daha pahalı hale gelmesi, özellikle sağlık açısından faydalı olan bu ürünün tüketiminde değişim yaratabilir.

MALİYETLER ARTTI...

Sektör kaynakları, ıhlamur fiyatlarındaki artışın birçok nedene dayandığını belirtiyor. Öncelikle, ıhlamurun üretim maliyetlerinin son zamanlarda arttığı belirtiliyor. İklim değişiklikleri ve olumsuz hava koşulları, ıhlamur üretimini etkileyerek tedarik zincirinde aksamalara yol açtı. Ayrıca, iş gücü maliyetlerinin ve yakıt fiyatlarının da yükselmesi, fiyat artışlarına zemin hazırladı.

Geçen yıl 600-700 TL bandında satılan ıhlamur, gelen zamla birlikte kilosu 1000-1500 TL arasında satılmaya başladı.

O yapı Hyllarima Antik Kenti'nde bulundu!O yapı Hyllarima Antik Kenti'nde bulundu!Kültür Sanat
ıhlamurun fiyatı kış zam
Günün Manşetleri
Irak'ın kuzeyine nokta operasyon
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe sunumunda Avrasya vurgusu
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
"Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme
Antalya Havalimanı'ndaki uçakta yangın
7 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatılacak
Çok Okunanlar
İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme
Hamas'tan anlaşma açıklaması Hamas'tan anlaşma açıklaması
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
7 terörist etkisiz hale getirildi 7 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası