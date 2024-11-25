Kışın vazgeçilmezi o ürüne zam geldi: Fiyatlar ikiye katlandı!

Üretici ve tedarikçi firmalar, ıhlamur fiyatlarına %100 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu fiyat artışı, halk sağlığı için sıkça tercih edilen ıhlamur çayı ve diğer ıhlamur ürünlerine olan talebi doğrudan etkileyebilir. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamurun daha pahalı hale gelmesi, özellikle sağlık açısından faydalı olan bu ürünün tüketiminde değişim yaratabilir.

MALİYETLER ARTTI...

Sektör kaynakları, ıhlamur fiyatlarındaki artışın birçok nedene dayandığını belirtiyor. Öncelikle, ıhlamurun üretim maliyetlerinin son zamanlarda arttığı belirtiliyor. İklim değişiklikleri ve olumsuz hava koşulları, ıhlamur üretimini etkileyerek tedarik zincirinde aksamalara yol açtı. Ayrıca, iş gücü maliyetlerinin ve yakıt fiyatlarının da yükselmesi, fiyat artışlarına zemin hazırladı.

Geçen yıl 600-700 TL bandında satılan ıhlamur, gelen zamla birlikte kilosu 1000-1500 TL arasında satılmaya başladı.