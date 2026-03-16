Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
İslam aleminde yardımlaşma ve dayanışmanın en somut örneği olan Kurban Bayramı için 2026 yılı takvimi belli oldu. İşte detaylar...
Hicri takvime göre belirlenen bayram günleri, 2026 yılında bahar ve yaz mevsiminin geçiş dönemine, Mayıs ayına denk geliyor.
Peki 2026 Kurban Bayramı hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek?
İşte Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi 2026!
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 2026 Kurban Bayramı Mayıs ayının son günlerinde idrak edilecek. Bayramın hafta içine yayılması, kamu ve özel sektör çalışanları için uzun süreli bir dinlenme fırsatını da beraberinde getiriyor.
2026 Kurban Bayramı Takvimi:
Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Bayramın 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Bayramın 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma
Bayramın 4. Günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
9 GÜNLÜK TATİL İHTİMALİ
Bayramın birinci gününün Çarşamba gününe denk gelmesi, tatil süresinin uzatılması beklentisini artırdı. Arife günü olan Salı ve öncesindeki Pazartesi gününün tam gün tatile dahil edilmesi durumunda, önceki hafta sonu ile birleşen tatilin toplamda 9 güne çıkması öngörülüyor.
Konuya ilişkin resmi kararın bayram öncesinde Bakanlar Kurulu tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.