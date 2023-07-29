Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli...

İstenmeyen tüyler, vücudun herhangi bir yerinde çıkabilirler ancak yüzde çıkması özellikle kadınlar için rahatsız edici bir durumdur. Bunun birçok sebebi olabilir. Hormonal değişimler, genetik faktörler, ilaç kullanımı gibi nedenler istenmeyen tüylerin oluşumuna sebep olabilir. Ayrıca yanlış epilasyon yöntemleri de tüylerin daha kalın ve sert çıkmasına neden olabilir. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için doğru epilasyon yöntemi seçimi ve düzenli bakım önemlidir. Ayrıca hormonel bir sorun varsa doktor kontrolünde tedavi gerekebilir

uskuphaber.com sitesindeki içeriğe göre; Limon genelde faydalıdır. Şeker ise birçok kişi tarafından zararlı olarak kabul edilir. Limon + şeker birleşiminden ise süper faydalar sağlanabiliyormuş.

Uzmanların birçoğu bu yöntemi biliyor olsa da kimseyle paylaşmıyor.

Limon ve şeker karışımı yüzdeki tüyleri temizlemek için etkili bir yöntemdir. Bir limonun suyunu bir kaseye sıkın ve içine bir yemek kaşığı şeker ekleyin. Karışımı yüzünüze sürün ve 15 dakika bekletin. Sonra ılık suyla durulayın. Bu işlemi haftada iki kez tekrarlayabilirsiniz.

Uygulamayı haftada 2 kez denemeniz durumunda yüzünüzdeki tüylerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Aynı karışımın farklı bir uygulama şekli daha bulunuyor.

Milliyet.com.tr sitesinde yer alan içerikte yer alan karışım önerisi ise şöyle;

Malzemeler: 1 su bardağı şeker, 1/4 su bardağı limon suyu, 1/4 su bardağı su. Yaygın olarak "ağda" olarak bilinen bu teknik, kıl yoğunluğunu azaltma kabiliyeti nedeniyle popülerdir.

Karışımı ocağa koyun ve yavaş yavaş kaynatın. Karıştırın ve karışımın yanmadığından veya tencereye yapışmadığından emin olun. Kullanmadan önce karışımın soğumasını bekleyin.

YÜZDEKİ İSTENMEYEN TÜYLERİN OLUŞMA NEDENİ

Uzmanlar yüzdeki istenmeyen tüylerin sık sık oluşmasının altında yatan nedenlerle ilgili de bilgi paylaştılar. Yüzdeki tüylerin oluşmasının birçok sebebi olabilir. Bunlar arasında genetik faktörler, hormonal dengesizlikler, polikistik over sendromu, ilaç kullanımı, stres gibi durumlar sayılabilir.

BESLENME DE DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Öte yandan çokça tükettiğimiz besinlerle ilgili de uyarı yapıldı. Milliyet.com.tr'de aktarılanlara göre; Hamur işinin zararlarına dikkat çekildi. Geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre kadınların yarısından fazlası aşırı tüylenmeden korkuyor. Araştırmalar hamur işlerinin tüylenmeye neden olduğunu gösteriyor.

İSTENMEYEN TÜYLERE DOĞAL KARIŞIM

Bu karışım, evde kolayca hazırlanabilir ve cildinize zarar vermeden tüylerinizi azaltmaya yardımcı olabilir. İhtiyacınız olan malzemeler: pirinç unu, zerdeçal, süt ve bal. Karışımı hazırlamak için, bir kase pirinç unu, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çorba kaşığı süt ve bir çorba kaşığı balı karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve kurumasını bekleyin. Daha sonra, ılık suyla yıkayarak karışımı cildinizden çıkarabilirsiniz. Bu karışımın düzenli kullanımı, istenmeyen tüylerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak, herhangi bir alerjiniz varsa veya cildiniz hassassa, öncelikle bir uzmana danışmanız önerilir.

Derleme: ulusal.com.tr