LinkedIn’in 2025 listesi açıklandı! İşte en iyi 15 şirket
Yapay zeka devrimi ve iş dünyasındaki büyük değişim, profesyonellerin kariyerlerini yeniden şekillendiriyor. LinkedIn’in 2025 listesi, Türkiye’nin en iyi iş yerlerini sıraladı. Peki, kariyerinizi zirveye taşımak için hangi şirketi tercih etmelisiniz? İşte o şirketler...
Yapay zeka teknolojilerinin hızla yayılması ve iş dünyasındaki büyük dönüşüm, profesyonellerin kariyerlerinde köklü değişikliklere gitmesini zorunlu hale getiriyor. LinkedIn’in verilerine göre, önümüzdeki beş yıl içinde iş ilanlarında aranan yeteneklerin yüzde 70’inin değişmesi bekleniyor.
LinkedIn’in her yıl yayımladığı “Top Companies” listesi, kariyer olanakları ve beceri gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Marketing Türkiye'nin derlemesine göre, bu yıl, Türkiye’de çalışanların kariyerlerini geliştirebilecekleri en iyi 15 iş yeri sıralandı.
İşte 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de öne çıkan şirketler:
1. Procter & Gamble (P&G)
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Kocaeli, Ankara
Öne Çıkan Yetenekler: Ekonomi, Perakende
En Yaygın İş Unvanları: Marka Müdürü, Satış Müdürü
En Büyük İş Alanları: Operasyon, Pazarlama, Satış
1987 yılından itibaren Türkiye’de faaliyet gösteren P&G, kişisel bakım, ev bakımı, sağlık ve hijyen alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Şirket, çalışanlarının kariyer gelişimi ve beceri kazanmalarını destekleyerek Türkiye’nin önde gelen iş yerlerinden biri haline geliyor.
2. Sabancı Holding
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara, Kocaeli
Öne Çıkan Yetenekler: Ticari Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Ekonomi
En Yaygın İş Unvanları: Öğretim Asistanı, Yazılım Mühendisi, Denetim Yardımcısı
En Büyük İş Alanları: Satış, Finans, Operasyon
1967 yılında kurulan Sabancı Holding, bankacılık, finansal hizmetler, enerji, sanayi, perakende gibi pek çok sektörde faaliyet gösteriyor. Şirket, geniş bir sektörel yelpazede sunduğu kariyer fırsatlarıyla, çalışanlarının beceri gelişimine katkı sağlıyor.
3. Medtronic
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara, İzmir
Öne Çıkan Yetenekler: Kardiyoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Genel Cerrahi
En Yaygın İş Unvanları: Satış Müdürü, Yazılım Analisti, Satış Elemanı
En Büyük İş Alanları: Satış, Bilgi Teknolojisi, Operasyon
Dünyanın en büyük medikal teknoloji şirketlerinden biri olan Medtronic, kalp pilleri, insülin pompaları ve nörolojik hastalıklar için çözümler geliştiriyor. Türkiye’deki operasyonlarıyla sağlık sektöründe devrim yaratan şirket, çalışanlarının kariyer gelişimine odaklanarak sektördeki en büyük iş fırsatlarını sunuyor.
4. Aselsan
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: Ankara, Bursa, İstanbul
Öne Çıkan Yetenekler: Sinyal İşleme, Hava Kuvvetleri, Ordu
En Yaygın İş Unvanları: Yazılım Mühendisi, Tasarım Mühendisi, Sistem Mühendisi
En Büyük İş Alanları: Mühendislik, Bilgi Teknolojisi, Operasyon
Türkiye’nin savunma sanayisinde lider şirketlerinden biri olan Aselsan, haberleşme sistemleri, radarlar ve aviyonik sistemler gibi teknolojiler geliştiriyor. Savunma sektöründeki bu büyük şirket, mühendislik ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için büyük fırsatlar sağlıyor.
5. GE Aerospace
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Kocaeli, İzmir
Öne Çıkan Yetenekler: Akışkanlar Mekaniği, Kompozitler, Uzay Mühendisliği
En Yaygın İş Unvanları: Tasarım Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Üretim Operatörü
En Büyük İş Alanları: Mühendislik, Operasyon, Bilgi Teknolojisi
GE Aerospace, ticari ve askeri uçak motorları ve havacılık sistemleri üreterek havacılık teknolojisinde devrim yaratıyor. Havacılık mühendisliği ve uzay alanında kariyer yapmak isteyenler için global bir iş ortamı sunan GE Aerospace, Türkiye’de önemli iş fırsatlarına sahip.
6. AstraZeneca
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara, İzmir
Öne Çıkan Yetenekler: Onkoloji, Kardiyoloji, Nöroloji
En Yaygın İş Unvanları: Satış Yöneticisi, Klinik Araştırma Görevlisi, Ürün Uzmanı
En Büyük İş Alanları: Satış, Araştırma, Toplum ve Sosyal Hizmetler
İsveç merkezli AstraZeneca, dünya çapında ilaç geliştiren dev bir farmakoloji şirketidir. Onkoloji ve kardiyovasküler alanlarda sunduğu yenilikçi çözümlerle sağlık sektöründe adından söz ettiren şirket, çalışanlarına kariyer fırsatları ve kişisel gelişim olanakları sunuyor.
7. Roketsan
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: Ankara, İstanbul, Bursa
Öne Çıkan Yetenekler: Akışkanlar Mekaniği, Uzay Mühendisliği, Nanoteknoloji
En Yaygın İş Unvanları: Tasarım Mühendisi, Mekanik Tasarım Mühendisi, Sistem Mühendisi
Mühendislik, Operasyon, Bilgi Teknolojisi
Türkiye’nin savunma sanayisini ileriye taşıyan Roketsan, roket ve füze sistemlerinde uzmanlaşmış bir şirkettir. Türk Silahlı Kuvvetleri için kara, hava ve deniz platformlarına yönelik savunma sistemleri üreten Roketsan, mühendislik alanında kariyer yapmak isteyen profesyonellere büyük fırsatlar sunuyor.
8. Doğan Online (DOL)
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara
Öne Çıkan Yetenekler: Mobil Uygulama Geliştirme, Yazılım Testi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi
En Yaygın İş Unvanları: Yazılım Mühendisi, Mobil Uygulama Geliştirici, Yazılım Test Mühendisi
En Büyük İş Alanları: Mühendislik, Kalite Güvencesi, Bilgi Teknolojisi
E-ticaret, dijital yayıncılık ve ödeme sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren Doğan Online, 1999 yılında dijital dönüşüm sürecinde kurulan bir teknoloji şirketidir. Mobil uygulama geliştirme ve yazılım mühendisliği alanlarında kariyer fırsatları arayanlar için önemli bir iş ortamı sunuyor.
9. Nokia
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara
Öne Çıkan Yetenekler: Telekomünikasyon, Bilgisayar Ağları, Geoteknik Mühendisliği
En Yaygın İş Unvanları: Teknik Destek Mühendisi, İletişim Mühendisi, Yazılım Mühendisi
En Büyük İş Alanları: Mühendislik, Bilgi Teknolojisi, Program ve Proje Yönetimi
Telekomünikasyon, bilgi teknolojisi ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren Nokia, ağ altyapısı üretiminde önde gelen şirketlerden biridir. Teknoloji dünyasında kariyer yapmak isteyen mühendisler için küresel ölçekte fırsatlar sunan Nokia, Türkiye’deki operasyonlarıyla sektördeki önemli oyunculardan biridir.
10. Etiya
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara, İzmir
Öne Çıkan Yetenekler: Yazılım Testi, Web Geliştirme, Mobil Uygulama Geliştirme
En Yaygın İş Unvanları: Yazılım Mühendisi, İş Analisti, Yazılım Kalite Güvencesi
Mühendislik, Bilgi Teknolojisi, Araştırma
Etiya Hakkında: 2004 yılında Türkiye’de kurulan Etiya, yapay zeka destekli yazılım çözümleri geliştiren küresel bir teknoloji şirketidir. Telekomünikasyon, finans, perakende ve medya sektörlerine yönelik bulut tabanlı yazılımlar geliştiren Etiya, teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında kariyer fırsatları sunuyor.
11. Abbott
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara, İzmir
Öne Çıkan Yetenekler: Gastroenteroloji, Kardiyoloji, Nöroloji
En Yaygın İş Unvanları: Satış Elemanı, Medikal Satış Temsilcisi, Hemşire
Satış, Sağlık ve Bakım Hizmetleri, İdari
Abbott Hakkında: Amerikan sağlık hizmetleri şirketi olan Abbott, tıbbi cihazlar, beslenme ürünleri, ilaç ve teşhis alanlarında faaliyet göstermektedir. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen profesyoneller için geniş bir yelpazede iş imkanları sunan Abbott, Türkiye’de önemli bir istihdam kaynağıdır.
12. EY (Ernst & Young)
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara, İzmir
Öne Çıkan Yetenekler: Vergi Muhasebesi, Vergi Hukuku, Denetleme
En Yaygın İş Unvanları: Denetim Asistanı, Denetim Süpervizörü, Vergi Asistanı
Muhasebe, Danışmanlık, Bilgi Teknolojisi
EY (Ernst & Young) Hakkında: Küresel bir firma olan EY, denetim, vergi, işlem ve iş danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Finans ve denetim alanlarında kariyer yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunan EY, küresel düzeyde lider konumda yer alıyor ve Türkiye’deki operasyonlarıyla da profesyonellere güçlü bir kariyer imkanı sağlıyor.
13. Siemens
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara, İzmir
Öne Çıkan Yetenekler: Elektrik Sistemleri, Bilgisayar Grafiği, Robotik
En Yaygın İş Unvanları: Yazılım Mühendisi, Proje Müdürü, Satış Yöneticisi
En Büyük İş Alanları: Mühendislik, Operasyon, Satış
Almanya merkezli Siemens, endüstri, enerji, sağlık ve altyapı teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren küresel bir teknoloji devidir. Akıllı fabrikalar, enerji verimliliği, ulaşım sistemleri ve medikal teknolojiler üzerine yenilikçi çözümler üreten Siemens, mühendislik ve teknoloji alanlarında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için önemli fırsatlar sunmaktadır.
14. Shell
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara, İzmir
Öne Çıkan Yetenekler: Petrol ve Doğal Gaz, Rekabet Stratejileri, Sondaj Mühendisliği
En Yaygın İş Unvanları: Satış Elemanı, Müşteri Yöneticisi, Satış Yöneticisi
En Büyük İş Alanları: Operasyon, Satış, Bilgi Teknolojisi
Dünya genelinde enerji sektöründe faaliyet gösteren Shell, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve enerji altyapıları gibi birçok alanda çözümler sunmaktadır. Enerji ve çevre sektörlerinde çalışmak isteyen profesyonellere geniş kariyer imkanları sağlayan Shell, sektör lideri bir şirkettir.
15. Türkiye İş Bankası
Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: İstanbul, Ankara, İzmir
Öne Çıkan Yetenekler: Ticari Bankacılık, Ekonomi, Yatırımcı İlişkileri
En Yaygın İş Unvanları: Finans Görevlisi, Yazılım Mühendisi, Bankacı
En Büyük İş Alanları: Finans, Mühendislik, Satış
1924 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası, finansal hizmetler ve bankacılık alanında geniş bir kariyer fırsatı sunmaktadır. Hem bireysel hem de kurumsal bankacılık alanlarında çalışanlarına gelişim fırsatları sunan Türkiye İş Bankası, Türkiye’deki en köklü ve güvenilir bankacılık kurumlarından biridir.