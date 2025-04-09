LinkedIn’in 2025 listesi açıklandı! İşte en iyi 15 şirket

4. Aselsan

Türkiye’de En Çok Faaliyet Gösterdiği Konumlar: Ankara, Bursa, İstanbul

Öne Çıkan Yetenekler: Sinyal İşleme, Hava Kuvvetleri, Ordu

En Yaygın İş Unvanları: Yazılım Mühendisi, Tasarım Mühendisi, Sistem Mühendisi

En Büyük İş Alanları: Mühendislik, Bilgi Teknolojisi, Operasyon

Türkiye’nin savunma sanayisinde lider şirketlerinden biri olan Aselsan, haberleşme sistemleri, radarlar ve aviyonik sistemler gibi teknolojiler geliştiriyor. Savunma sektöründeki bu büyük şirket, mühendislik ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için büyük fırsatlar sağlıyor.