Lokum gibi kavurma nasıl yapılır? Etin yumuşak olması için dikkat edilmesi gerekenler

Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden kavurma yaparken etin sertleşmemesi için doğru tencere, uygun ateş ve tuzu ekleme zamanı büyük önem taşıyor.

Kavurma, özellikle Kurban Bayramı döneminde en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Ancak etin lokum gibi yumuşak olması için yalnızca uzun süre pişirmek yeterli olmuyor. Etin doğru bölgeden seçilmesi, yüksek ateşte mühürlenmesi, kendi suyunda pişirilmesi ve tuzun sona doğru eklenmesi lezzetli kavurmanın temel püf noktaları arasında yer alıyor.

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı doğranmış etler kalın tabanlı bir tencereye alınır. Etler önce yüksek ateşte çevrilerek mühürlenir. Bu aşamada et suyunu bırakır. Ardından ocak kısılır ve etler kendi suyunda yavaş yavaş pişmeye bırakılır.

Et suyunu çektikten sonra gerekiyorsa az miktarda sıcak su eklenebilir. Et tamamen yumuşadığında kuyruk yağı, iç yağ ya da tereyağı eklenerek kavurma lezzetlendirilir. Tuz ve baharatlar ise et pişmeye yakın ilave edilmelidir.

KAVURMANIN YUMUŞAK OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Kavurmanın sert olmaması için et çok küçük doğranmamalı, mümkünse aynı boyutta parçalar halinde kesilmelidir. Kalın tabanlı tencere kullanmak ısıyı dengeli dağıttığı için pişirme sürecini kolaylaştırır. Etin yaşı ve kesim bölgesi de sonucu doğrudan etkiler; genç hayvan eti daha kısa sürede yumuşar.

Tuzun erken eklenmesi etin sertleşmesine neden olabilir. Bu nedenle tuz, kavurmanın son aşamasında eklenmelidir. Etin yüksek ateşte kısa süre mühürlenip ardından kısık ateşte pişirilmesi de yumuşak sonuç almak için önemlidir.

KAVURMA İÇİN MALZEMELER

1 kilogram kuşbaşı dana ya da kuzu eti

100 gram kuyruk yağı, iç yağ veya tereyağı

Tuz

Karabiber

İsteğe göre kekik

Gerekirse az miktarda sıcak su

KAVURMA KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kuzu eti dana etine göre daha kısa sürede pişer. Dana eti ise etin bölgesine ve tazeliğine göre daha uzun sürede yumuşar. Tencerede kavurma genellikle 1 ila 1,5 saat arasında pişer. Düdüklü tencerede bu süre daha kısa olabilir.

Gıda güvenliği açısından dana, kuzu ve benzeri kırmızı etlerin iç sıcaklığının en az 63 dereceye ulaşması ve etin dinlendirilmesi öneriliyor.

EN ÖNEMLİ PÜF NOKTA

Kavurma yaparken en sık yapılan hata, et suyunu salmadan önce tencereye su eklemek ve tuzu baştan koymaktır. Lokum gibi kavurma için et önce kendi suyunu bırakmalı, ardından kısık ateşte sabırla pişirilmelidir.