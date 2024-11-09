Malatya'nın Kale ilçesinde deprem!

Malatya'nın Kale ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'nın Kale ilçesinde deprem!
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AFAD verilerine göre Malatya'nın Kale ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 20.11'de meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

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