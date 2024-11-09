Malatya'nın Kale ilçesinde deprem!
Malatya'nın Kale ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD verilerine göre Malatya'nın Kale ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 20.11'de meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-11-09
Saat:20:11:25 TSİ
Enlem:38.35944 N
Boylam:38.86083 E
Derinlik:7.03 km
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