Malı mülkü satıp hayatını o işe adadı! Filmleri aratmayan bir hikaye

Adanalı esnaf Abdullah Sarılgan'ın hikayesi, hayatın sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Malı mülkü satıp tüm sermayesini yatırdığı işle yepyeni bir sayfa açan Sarılgan, adım attığı bu yolda nasıl başarılı bir hamle yaptığını bizlere anlatıyor. İşte, sıradanlıktan sıyrılan, ilham veren bir hikaye:

İNTERNET KAFE DENEYİMİ VE KARAR ANI

49 yaşındaki Sarılgan, kentte uzun yıllar internet kafe işletti. Ancak müşterilerin ilgisinin azalmasıyla ve Kovid-19'un etkisiyle geçen yıl iş yerini kapatma kararı aldı. İş yerini kapattıktan sonra ne yapacağını düşünen Sarılgan, farklı iş fikirleri arasında yolculuğa çıktı. İnternet üzerinde ve çeşitli platformlarda dolaşırken, ejder meyvesi adını sıkça gördü ve merak etti. İşte, bu an, hayatının yönünü tamamen değiştiren bir kararın başlangıcı oldu.

DENEME VE KARAR ANI

Araştırmalarını yaptıktan sonra Sarılgan, evinin balkonunda üç ejder meyvesi fidanıyla deneme yapmaya karar verdi. Denemeleri sonucunda fidanların hızla büyüdüğünü ve meyve verdiğini gördü. Bu noktada, içindeki cesareti topladı ve ejder meyvesi yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Ancak bu karar alınmış olsa da, bir dizi engel ve zorluk da bekliyordu.

Ejder meyvesi yetiştiriciliği için gerekli olan serayı kurmak için gerekli sermayeyi nereden bulacaktı? Sarılgan, bu sorunun cevabını ararken arabasını satmaya karar verdi. Eşiyle birlikte Karaisalı ilçesine bağlı Kırıklı Mahallesi'nde bulunan arazisine 120 bin lira masraf yaparak bir dönümlük sera kurdu. İşte, hayatının en cesur ve riskli hamlesi buydu.

BAŞARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Sarılgan'ın cesur hamlesi meyvesini verdi. Hasadını yaptığı ejder meyvesinden bu yıl 1,5 ton rekolte elde etmeyi hedefliyor. Tropikal meyve yetiştiriciliği konusunda yeni başlayanlara yardımcı olmak amacıyla Adana Tropikal Meyve Yetiştiriciliği Pazarlama ve Sosyal Kalkınma Kooperatifini kurarak öncü oldu. Sarılgan, her yeni günde daha büyük hedeflere yürümek istediğini ve bu tutkuyla ilerlediğini ifade ediyor.

İLHAM VEREN BİR HİKAYE: MALI MÜLKÜ SATIP YENİ BİR HAYAT

Abdullah Sarılgan'ın hikayesi, cesaretin, azmin ve kararlılığın neleri başarabileceğini gösteren bir örnek. Malı mülkü satıp tüm sermayesini yatırdığı işte başarılı bir girişimciye dönüşen Sarılgan, geleceğe umutla bakıyor. Bu hikaye, her zorluğun üstesinden gelinebileceğini ve hayatın dönüşebileceğini bir kez daha hatırlatıyor.