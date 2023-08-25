Market alışverişlerinde veya mutfağınızda yiyeceklerin tazeliğini nasıl anlayacağınızı merak mı ediyorsunuz?

Market alışverişi yaparken en önemli konulardan biri yiyeceklerin tazeliğidir. Ancak pek çok seçenek arasında hangi yiyeceğin taze olduğunu anlamak bazen zor olabilir. Neyse ki, yiyeceklerin tazeliğini anlamanın bazı pratik yolları bulunmaktadır. Bu yöntemler sayesinde tazeliğinden emin olmadığınız gıdaları sepetinize koymadan önce değerlendirebilirsiniz. İşte yiyeceklerin taze olup olmadığını anlamanın 10 kolay yolu:

YUMURTANIN TAZELİĞİ

Bir yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için öncelikle kırın, ardından sarısına bakın. Eğer yumurtanın sarısı ortada yer alıyorsa ve çevresinde şeffaf, beyaz bir halka varsa bu yumurtanın taze olduğu anlamına gelir. Ayrıca sarısının hacimli olması da tazeliğinin bir göstergesidir. Düz bir sarıya sahip yumurtaları tercih etmemeniz önerilir. Eğer yumurtayı kırmadan anlamak isterseniz, çiğ yumurtayı su dolu bir kaba koyun. Eğer yumurta suyun dibine çöküyorsa taze, yüzeye çıkıyorsa bayat olduğunu anlayabilirsiniz.

AVOKADO TAZELİĞİ

Bir avokadonun tazeliğini sapından anlayabilirsiniz. Eğer avokadonun sapı kolayca çıkıyorsa, bu avokadonun taze olduğu bir işarettir. Sapı çıkarmakta zorlanıyorsanız, avokadonun olgunlaşması için bir süre daha beklemelisiniz.

BALKABAĞININ TAZELİĞİ

Bir balkabağının iyi olup olmadığını anlamak için tıpkı bir karpuz gibi vurmalısınız. Eğer içi boş geliyorsa, bu iyi bir balkabağı olduğunun bir işaretidir. Ayrıca meyvenin dışarıdan da sağlam görünmesi önemlidir.

YOĞURDUN DURUMU

Yoğurdun üzerinde su birikintisi olması, yoğurdun taze olmadığı anlamına gelmez. Bu durum aslında yoğurdun hala taze olabileceğini gösterir. Ancak daha pürüzsüz bir yoğurt elde etmek için güzelce karıştırmanız tavsiye edilir.

TAZE BALIK SEÇİMİ

Taze balık satın almak istiyorsanız, balığa dokunmanız önemlidir. Parmaklarınızla balığın vücuduna bastırın, et hızla eski haline dönmelidir. Ayrıca balığın pulları sağlam ve sıkı olmalıdır.

TAVUK DURUMU

Tavuk satın alırken etrafında sıvı olmayan tavukları tercih etmelisiniz. Eğer dondurulmuş bir tavuğu çözdürdükten sonra etrafında su birikintisi varsa, bu tavuğu tüketmek güvenli olmayabilir. Ayrıca derisi fazla kırmızı olan tavukları da tercih etmemelisiniz.

PEYNİR KOKUSU

Peynirin tazeliğini anlamak için öncelikle koklamalısınız. Eğer peynir hoş bir kokuya sahipse, taze olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kötü bir koku alıyorsanız, peynirin bozulmuş olabileceğini gösterir.

EKMEK DOKUSU

Ekmek tazeliğini dokusundan anlayabilirsiniz. Eğer ekmek sıkı ve yumuşaksa tazedir. Ancak sert ve kuru bir dokusu varsa, ekmek bayatlamış olabilir.

SEBZELERİN CANLILIĞI

Sebzelerin tazeliğini anlamak için renklerine dikkat etmelisiniz. Parlak ve canlı renklere sahip sebzeler genellikle daha tazedir. Ayrıca sebzelerin sıkı ve taze yapraklara sahip olması da önemlidir.

MEYVE SIKILIĞI

Meyvelerin tazeliğini anlamak için elinizle hafifçe sıkın. Eğer meyve hafifçe esniyorsa ve sıkılık hissi veriyorsa, genellikle tazedir. Ancak çok sert veya fazla yumuşak meyveleri tercih etmemeniz önerilir.