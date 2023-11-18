Evlere servis yapan kuryeler aracılığıyla gelen ihtiyaçlar çok sayıda müşterinin tercih ettiği bir yoldur. Motor kuryeler aracılığıyla gelen bu ihtiyaçlar hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Hava durumu nedeniyle bazı günlerde motorlu kuryelerin çalışmasına engel olabiliyor. Peki marketler bugün kapalı mı? Evlere servis yapan marketler çalışıyor mu? Bugün Trendyol, Getir ve Yemeksepeti kuryeleri çalışıyor mu?