Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu? Bugün Trendyol, Getir ve Yemeksepeti Kuryeleri Çalışıyor Mu?
Artık çok sayıda mobil uygulama ve internet sitesi ile eve market alışverişini markete gitmeden yapmak mümkün. Ancak yağmur ve olumsuz hava nedeniyle "Kuryeler bugün çalışıyor mu?" sorusu merak ediliyor. Peki bugün marketler açık mı? Marketler evlere servis yapıyor mu?
Marketler teknolojik pazara girerek evlere servis yapmaya başladılar. Bu şekilde müşterilerin evlerine servis yapılması nedeniyle özellikle market ihtiyaçları ya da hazır yemekler müşterilerin ayaklarına kadar götürebilmektedir.
Evlere servis yapan kuryeler aracılığıyla gelen ihtiyaçlar çok sayıda müşterinin tercih ettiği bir yoldur. Motor kuryeler aracılığıyla gelen bu ihtiyaçlar hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Hava durumu nedeniyle bazı günlerde motorlu kuryelerin çalışmasına engel olabiliyor. Peki marketler bugün kapalı mı? Evlere servis yapan marketler çalışıyor mu? Bugün Trendyol, Getir ve Yemeksepeti kuryeleri çalışıyor mu?
Marketlerden online alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar için çok sayıda uygulama mevcut. Trendyol, Getir, Yemeksepeti gibi uygulamalar evlere servis yapmaya devam ediyorlar. Peki bugün tüm Türkiye'de etkili olan yağışlara rağmen kuryeler servise devam edecek mi?
Online alışveriş yapılan marketlerden henüz aksi yönde bir açıklama yapılmadı. Hava muhalefetine rağmen Getir kuryeleri bugün hizmet vermeye devam edecek.