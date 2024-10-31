Marmara sahilleri kızıla boyandı! Uzmanı nedenini açıkladı

Bugün Marmara ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos, sahillerde kırmızı alglerin yoğunlaşmasına ve kıyıların kırmızıya boyanmasına yol açtı.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Marmara sahilleri kızıla boyandı! Uzmanı nedenini açıkladı
Yayınlanma:

Bugün Çanakkale ve Marmara sahilinde etkili olan lodos nedeni ile sahiller kırmızıya boyanmasına neden oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ak, konu hakkında yaptığı açıklamada söz konusu görüntülerin oluşmasının nedeninin sadece bu bölgede görülen yosunların deniz çayırları üzerinde yaşayan ve gelişen kırmızı yosunlar nedeni ile gerçekleştiğini belirtti.

Bu görüntülerin mevsim, akıntı ve rüzgara bağlı olarak zaman zaman deniz çayırları üzerinde etkili olmasının ardından kıyıya doğru hareket ettiğini belirten Ak, durumu şu şekilde açıkladı:

"Bu durum bölgenin tehlike altında olduğunu gösteren bir durum değil. Aslında deniz çayırlarının olduğu her yer verimli alanlardır. Bakıyoruz burası kumluk ve deniz çayırlarından özellikle zostera ve cymodoceae olarak adlandırılan topluluklarının bol bulunduğu yerler. u toplulukların üzerinde çok fazla yeşil alglerden olsun, kahverengi alglerden olsun, kırmızı alglerden olsun çeşitli türlerde algler yaşıyor. Bunlar zaman içerisinde dalga hareketleri olabilir, akıntıları olabilir bir şekilde kopup sahile geliyor. Zaten çok büyük miktarda kıyıda bir birikim de yok. Sonbahar mevsimi süresince bu olayı belli periyotlarla görmemiz doğal."

PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı şaşırttı! İşte o rakamPlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı şaşırttı! İşte o rakamDünya
marmara çanakkale
Günün Manşetleri
Emeklilik sistemi değişecek mi?
Vatan Partisi'nden Esenyurt çağrısı!
TGB’den yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den pankartlı yanıt
İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş gözaltına alındı
198 terörist etkisiz hale getirildi
Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikiyle ilgili açıklama
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dış ticaret açığı arttı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı
Turizm gelirinde artış
Çok Okunanlar
Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu! 11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!
Vatan Partisi'nden Esenyurt çağrısı! Vatan Partisi'nden Esenyurt çağrısı!