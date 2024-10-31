Marmara sahilleri kızıla boyandı! Uzmanı nedenini açıkladı

Bugün Çanakkale ve Marmara sahilinde etkili olan lodos nedeni ile sahiller kırmızıya boyanmasına neden oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ak, konu hakkında yaptığı açıklamada söz konusu görüntülerin oluşmasının nedeninin sadece bu bölgede görülen yosunların deniz çayırları üzerinde yaşayan ve gelişen kırmızı yosunlar nedeni ile gerçekleştiğini belirtti.

Bu görüntülerin mevsim, akıntı ve rüzgara bağlı olarak zaman zaman deniz çayırları üzerinde etkili olmasının ardından kıyıya doğru hareket ettiğini belirten Ak, durumu şu şekilde açıkladı:

"Bu durum bölgenin tehlike altında olduğunu gösteren bir durum değil. Aslında deniz çayırlarının olduğu her yer verimli alanlardır. Bakıyoruz burası kumluk ve deniz çayırlarından özellikle zostera ve cymodoceae olarak adlandırılan topluluklarının bol bulunduğu yerler. u toplulukların üzerinde çok fazla yeşil alglerden olsun, kahverengi alglerden olsun, kırmızı alglerden olsun çeşitli türlerde algler yaşıyor. Bunlar zaman içerisinde dalga hareketleri olabilir, akıntıları olabilir bir şekilde kopup sahile geliyor. Zaten çok büyük miktarda kıyıda bir birikim de yok. Sonbahar mevsimi süresince bu olayı belli periyotlarla görmemiz doğal."