Marmara Üniversitesi akademik alım ilanı yayımladı: 50’den fazla profesör ve öğretim üyesi alınacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, akademik kadroyu güçlendirmek amacıyla çok sayıda fakülte ve bölüm için öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre yayımlanan ilanda; profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları yer aldı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar başvurularını ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içindetamamlamak zorunda olacak. Başvurular yalnızca Marmara Üniversitesi’nin resmi başvuru sistemi üzerinden onlineolarak gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK

Adayların, başvurularını basvuru.marmara.edu.tr/personel adresi üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekiyor. Aynı ilan dönemi içerisinde yalnızca tek bir kadro için başvuru yapılabileceği belirtildi. Birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların tüm müracaatlarının geçersiz sayılacağı özellikle vurgulandı.

Belirlenen süre içerisinde başvurusunu tamamlamayan ya da ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

YABANCI DİL VE DENKLİK ŞARTI

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yönelik başvurularda, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Yurt dışından alınan diplomalar için ise Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilen denklik belgesinin zorunlu olduğu bildirildi. Denklik belgesi bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

PEK ÇOK FAKÜLTEDE KADRO AÇILDI

İlan kapsamında Marmara Üniversitesi bünyesindeki birçok fakültede öğretim üyesi kadroları açıldı. Alım yapılacak fakülteler arasında Atatürk Eğitim, Diş Hekimliği, Fen, Güzel Sanatlar, İlahiyat, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Spor Bilimleri, Teknoloji, Tıp ve Uygulamalı Bilimler fakülteleri bulunuyor.

Açılan kadroların; müzik eğitimi, coğrafya, biyoloji, istatistik, yapay zekâ, iletişim bilimleri, ilahiyat ve diş hekimliği gibi çok sayıda farklı akademik alanı kapsadığı ifade edildi.

PROFESÖR KADROLARI ÖNE ÇIKIYOR

Yayımlanan ilanda profesör kadrolarının sayısının dikkat çekici olduğu görülüyor. Özellikle Güzel Sanatlar, Fen Bilimleri, İletişim, İlahiyat, Spor Bilimleri, Tıp ve Teknoloji fakültelerinde açılan profesörlük kadroları öne çıkıyor.

Birçok profesör kadrosu için adaylardan; SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI gibi uluslararası indekslerde yayımlanmış bilimsel çalışmalara sahip olmaları şartı aranıyor.

DOÇENT VE DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI DA YER ALDI

İlan yalnızca profesörlükle sınırlı kalmadı. Doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları da alım kapsamına dahil edildi. Özellikle mühendislik, spor bilimleri, siyasal bilgiler ve diş hekimliği alanlarında doktor öğretim üyesi pozisyonlarının öne çıktığı bildirildi.

Bazı kadrolar için adaylardan; TÜBİTAK veya Avrupa Birliği projelerinde görev alma, İngilizce ders verebilme yeterliliği ve belirli anabilim dallarında ders verme deneyimi gibi nitelikler talep ediliyor.

AKADEMİK KARİYER PLANLAYANLAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Kadro sayısının yüksek olması ve disiplin çeşitliliği, Marmara Üniversitesi’nin yayımladığı bu ilanı akademik kariyer hedefleyen adaylar açısından dikkat çekici hale getiriyor. Farklı alanlardan çok sayıda akademisyenin ilana yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Başvurulara ilişkin tüm detaylar ve kadro bilgileri, Marmara Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Başvuru süresinin sınırlı olması nedeniyle adayların ilan şartlarını dikkatle incelemesi ve belgelerini eksiksiz şekilde sisteme yüklemesi gerekiyor.