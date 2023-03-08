Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte il il sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

• Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

• Bu kapsamda Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart Çarşamba gününden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.