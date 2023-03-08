Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte il il sorgulama ekranı
Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen maaşlar, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2023 yılında 3336 TL olan evde bakım maaşları, 4337 TL'ye yükseltimişti. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri, nasıl öğrenilir?
Mart ayına girilmesiyle birlikte evde bakım maaşının yattığı iller merak ediliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
• Evde Bakım aylığı ödemelerini E - Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.
• TC kimlik numaranız ile E - Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
• Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
• Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
• Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
• Bu kapsamda Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart Çarşamba gününden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
•Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.
• Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.
• Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.