İzmir’in duayen işadamlarından Mazhar Kemal Zorlu son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in duayen işadamlarından Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu son yolculuğuna uğurlandı. 73 yaşındaki Zorlu, hastanede tedavi görüyordu.

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İzmir'de önceki gün tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kemal Zorlu için Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonunda bir dönem asbaşkanlık, Altay kulübünde de divan kurulu başkanlığı yapan Zorlu'nun tabutu, Altay forması ve kulüp bayrağı ile örtüldü.

Törende eşi Semra Zorlu, çocukları Sibel Zorlu ve Mazhar Zorlu ile kardeşi Nafiz Zorlu taziyeleri kabul etti.

Kemal Zorlu, Vatan Partisi'nin düzenlediği “Üretimde Atılım İçin Türkiye- Çin İşbirliği”, “Merkez Rusya Yatırım Konseyi” toplantılarının yanı sıra İzmir’deki “Üretim Devrimi Kurultayı’na da katılmıştı.

Duayen işadamı Kemal Zorlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

# İzmir # izmir

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