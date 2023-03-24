2023 MEB öğretmen atama dağılımı ve kontenjanları
MEB branş dağılımı ve kontenjan tablosu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 45 bin öğretmen atamasının yapılacağı süreç, 27 Mart 2023 tarihinde resmen başlayacak. 1 Nisan'a kadar sınav merkezi tercihleri alınacak. 4 Nisan'da ise sözlü sınav merkezleri, öğretmen adayları ile paylaşılacak.
MEB branş dağılımı ve atama kontenjanı bilgisi bakanlık tarafından açıklandı. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs’ta açıklanacak. Öğretmenler 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ
Öğretmen ataması için adaylar ön başvurularını 27 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Atamalar ise 8 Mayıs'ta yapılacak.
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacak. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındı.
İşte MEB branş dağılımı ve atama kontenjanları...