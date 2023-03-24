2023 MEB öğretmen atama dağılımı ve kontenjanları

MEB branş dağılımı ve kontenjan tablosu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 45 bin öğretmen atamasının yapılacağı süreç, 27 Mart 2023 tarihinde resmen başlayacak. 1 Nisan'a kadar sınav merkezi tercihleri alınacak. 4 Nisan'da ise sözlü sınav merkezleri, öğretmen adayları ile paylaşılacak.

# MEB atama takvimi
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MEB branş dağılımı ve atama kontenjanı bilgisi bakanlık tarafından açıklandı. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs’ta açıklanacak. Öğretmenler 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

2023 MEB öğretmen atama dağılımı ve kontenjanları - Resim: 2 2 5

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Öğretmen ataması için adaylar ön başvurularını 27 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Atamalar ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

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Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacak. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındı. 

2023 MEB öğretmen atama dağılımı ve kontenjanları - Resim: 4 4 5

İşte MEB branş dağılımı ve atama kontenjanları...