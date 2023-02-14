Mehmet Bedri Gültekin hayatını kaybetti

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin bu sabah Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Mehmet Bedri Gültekin’in cenazesi yarın partisinin Genel Merkezi önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli merkeze bağlı Gömemiş köyüne gönderilecek ve16 Şubat Perşembe günü toprağa verilecek.

Mehmet Bedri Gültekin kimdir?



1953 yılında Tunceli’nin merkeze bağlı Gömemiş Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Tunceli’de okudu. 1969-70 yıllarında Tunceli Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesini kazandı. Üniversiteye girdiği yıl Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) bünyesindeki ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübüne üye oldu.

12 Mart askeri darbesinden sonra Doğu Perinçek'in liderliğindeki Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nde yer aldı. 4 Mart 1972 günü Urfa’nın Siverek ilçesinde gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Diyarbakır ve Mamak askeri tutukevlerinde iki buçuk yıl hapis yattı. 12 Temmuz 1974’te serbest bırakıldı.

1974’de haftalık Aydınlık Dergisi’nde görev aldı. Derginin bütün büroları polis tarafından basıldı, dergi çalışanlarının bir kısmı tutuklandı. Bedri Gültekin hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı ve Aydınlık davasından yargılanması 1977 yılına kadar sürdü, beraat kararı ile sonuçlandı.

1978 yılında Doğu Perinçek liderliğindeki Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin kurulmasının ardından partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. 28-29 Ocak 1980 tarihlerinde yapılan birinci kongreden sonra Merkez Komitesi’ne ve Başkanlık Kurulu Üyeliği’ne seçildi.



12 Eylül askeri darbesi sonrası Gültekin hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. 4 Kasım 1980 günü gözaltına alınan Gültekin, 1984’te tahliye oldu. Gültekin, Türkiye İşçi Köylü Partisi Davası’ndaki yargılanmasının sonucunda 8 yıl ağır hapis cezasına çarptırarak ömür boyu siyasi hakları yasaklandı. 1978-85 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim aldı. Saçak Dergisi’nin yazı kurulu üyesi olarak çalıştı.

Ardından 1989 yılında 2000’e Doğru Dergisi Diyarbakır bürosunda iki yılı aşkın bir süre bu bölgede görev yaptı. 1991 yılında Türk Ceza Kanun’undaki değişiklikle hakkındaki ömür boyu siyaset yasağı da kalktı. Sosyalist Parti'ye üye oldu. Partinin Temmuz 1991’de yapılan 2. Kongresi’nde Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyeliğine seçildi. Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı yıl, Milletvekili Genel Seçimlerinde Tunceli Milletvekili adayı oldu. Sosyalist Parti, 1992 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Yerine kurulan İşçi Partisi’nde de Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyesi oldu ve Genel Başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 1994 yılında yapılan 3. Genel Kongreden sonra Parti’nin genel sekreterlik görevini yürüttü.

İşçi Partisi'ne 24 Eylül 1998 günü yapılan baskınlarda Genel Başkan Doğu Perinçek ile gözaltına alındı. 2 ay tutuklu kaldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Vatan Partisi yöneticilerini hedef alan Ergenekon operasyonu sonucunda 4 yıl hapis yattı. Çıktıktan sonra partinin merkez yönetiminde çeşitli görevler aldı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi'nden Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.

2020 yılında Vatan Partisi'nden ayrılarak Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu.

Mehmet Bedri Gültekin evli ve 1 çocuk sahibiydi.